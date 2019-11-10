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أحمد حلمي: من فوائد السفر اني اتعرفت على المنتج حمادة إسماعيل

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 06:01 م
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أحمد حلمي
أحمد حلمي
لمياء علي
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شارك الفنان أحمد حلمي، جمهوره، بصورة جديدة له تجمعه بالمنتج حمادة إسماعيل، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

وأرفق أحمد حلمي، الصورة بتعليق قائلًا: "في السفر فوائد كتير منهم اني عرفت حماده اسماعيل .. كل اللي فات حماده وكل اللي جاي حماده تاني خالص حبيبي ياحمادة".

أحمد حلمي يقدم واجب العزاء في هيثم أحمد زكي

وكان أحمد حلمي، قد حرص على حضور عزاء الفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي، مساء أمس الجمعة وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

جدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد حلمي هو خيال مآته" بطولة أحمد حلمي، منة شلبي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، حسن حسنى، لطفي لبيب، عبد الرحمن أبوزهرة وغيرهم من النجوم ومن سيناريو وحوار عبدالرحيم كمال ومن إخراج خالد مرعى.

ولم يحقق حلمي نجاحا بهذا الفيلم بعدما أبدى الجمهور استياءه من الفكرة وتنفيذها.
أحمد حلمي: من فوائد السفر اني اتعرفت على المنتج حمادة إسماعيل
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