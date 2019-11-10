"يلا شوت لايف" PLUS مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW

Yalla Shoot يسعي فريق ليفربول اليوم للفوز علي نظيره مانشستر سيتي ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي، في لقاء سيقام علي ملعب أنفيلد معقل الريدز، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة YALLA SHOOT، شاهد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي اليوم، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي KOORA STAR.





ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي YALLA SHOOT، ويقدم الفجر الرياضي بث مباشر وحى KOORA GOAL.





موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

KOORA STAR يحل فريق مانشستر سيتى ضيف ثقيل علي نظيره ليفربول، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، فى تمام السادسة ونصف بتوقيت القاهرة والسابعه ونصف بتوقيت السعودية والثامنة ونصف بتوقيت الإمارات والخامسه ونصف بتوقيت جرينتش. ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي YALLA SHOOT





ويسعي ليفربول للفوز للوصول للنقطة 34 والإنفراد بصدارة الترتيب وتوسيع الفارق بينه وبين مانشستر سيتي ل 9 نقاط، ويحتل السيتي المركز الرابع برصيد 25 نقطة خلف ليفربول وليستر سيتي وتشيلسي والفارق بينه وبين ليفربول 6 نقاط، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي YALLA SHOOT.





KOORA STAR القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

KOORA STAR يستيف ملعب أنفيلد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي ضمن مباريات الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي، فى تمام السادسة ونصف بتوقيت القاهرة والسابعه ونصف بتوقيت السعودية والثامنة ونصف بتوقيت الإمارات والخامسه ونصف بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 2 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي YALLA SHOOT.

ويشارك الدولى المصري محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر خلال اللقاء بشكل اساسي، ويسعي لقيادة الريدز للفوز اليوم علي مانشستر سيتي للإقتراب من الفوز ببطولة الدوري الإنجليزى YALLA SHOOT، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي KOORA LIVE، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي KOORA GOAL.







