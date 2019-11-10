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بدون تقطيع.. مشاهد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 05:57 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي، عندما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلاً على نظيره ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصر محمد صلاح، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد الموافق 10 نوفمبر الجاري، على ملعب “آنفيلد”، في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي لمشاهدتها عبر كورة أونلاين Liverpool ONLINE

حرصًا على مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي فور انطلاقها، نقدم لكم موعد المباراة حيث تنطلق مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي، في تمام السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، واالخامسة والنصف مساءًا بتوقيت تونس، والرابعة والنصف مساءًا بتوقيت جرينتش.

كورة جول Man City KORAGOAL، القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي

ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ضد مانشستر سيتي حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة beIN SPORTS HD 2، في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، في مباراة مرتقبة من كافة عشاق الكرة العالمية وخاصة الإنجليزية.

بث مباشر لمباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي كول كورة COOLKORA

يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب لإستغلال عاملي الأرض والجمهور للظفر بنقاط المباراة، لمواصلة الحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، عن طريق تحقيق الفوز على السيتيزنز Liverpool vs Man City ONLINE.

يلا شوت Yalla Shootمباراة ليفربول ومانشستر سيتي

نقدم لكم بث مباشر لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي للاستمتاع بالمباراة، لذلك يقدم لكم الفجر الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE.

يلا شوت Anfield ONLINE للاستمتاع بمباراة ليفربول ومانشستر سيتي

يلا شوت حصري YALLA SHOOT 7asry لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي، ويبدو أن المباراة لن تكون سهلة على ليفربول، نظرًا لقوة منافسه السيتيزنز الذي تمكن من الوصول إلى التتويج بلقب الدوري الإنجليزي للموسم الحالي.

الأسطورة livehd7 بث مباشر لمعرفة نتائج آخر مباراة لفريقي ليفربول ومانشستر سيتي

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي في تحقيق الفوز على نظيره ليفربول، بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، في أخر مباراة جمعت بينهما، ضمن إطار كأس الدرع الخيرية الإنجليزية، بعدما افتتح السيتي النتيجة عن طريق ستيرلينج، قبل أن يعدل فينالدوم النتيجة للريدز ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح.

ترتيب الفريقين في بطولة الدوري قبل مباراة ليفربول ومانشستر سيتي Salah LIVE

رابط مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي كورة ستار KORA STAR، حيث يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول المباراة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة جمعها من الفوز في 10مباريات والتعادل في لقاء وحيد، بينما يحتل مانشستر سيتي المركز الرابع برصيد 25 نقطة جمعها من الفوز في 8 مباريات والتعادل في واحدة والخسارة في مباراتين.

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