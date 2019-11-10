كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

شاهد بث مباشر الفجر الرياضي، مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الأحد 10 نوفمبر الجاري عبر رابط كورة بلس بدون تقطيع KOORA PLUS، في قمة البريميرليج.

ويستضيف ملعب أنفيلد معقل ليفربول مباراة صعبة للفريق ضد مانشستر سيتي حامل لقب النسخة الماضية، كورة ستار مباراة ليفربول المحترف بصفوفه المصري محمد صلاح MOHAMED SALAH، ضد مانشستر سيتي موسم 2019-2020، KOORA STAR، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر للدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن تقام مباراة ليفربول الإنجليزي بقيادة المصري MOHAMED SALAH ضد مانشستر سيتي، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت مدينة القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

لايف بلس وتذاع مباراة ليفربول والذي يلعب في صفوفه المصري محمد صلاح MOHAMED SALAH ضد مانشستر سستي، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية bein sports HD2، الناقل الحصري للدوري الإنجليزي LIVE PLUS، بقمة البريميرليج.

كورة جول حيث يسعى ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب المدير الفني، لتحقيق الفوز على منافسه المباشر على قمة الدوري وتعزيز صدارته والابتعاد بفارق النقاط، KOORA GOAL متابعة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بالجولة الثانية عشر لمنافسات الدوري الإنجليزي.

يلا شووت وكان ليفربول حقق فوزا مؤخرا أمام أستون فيلا بهدف دون رد، فيما فاز السيتي على وولفرهامبتون بنفس الجولة YALLA SHOOT، تابع مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم الأحد على ملعب أنفيلد.

يلا لايف على الجانب الأخر يطمح مانشستر سيتي لتحقيق الفوز وتسجيل أول انتصار له على ملعب أنفيلد حيث يعود أخر إنتصار لعام 2003، YALLA LIVE، تابع مباراة ليفربول بقيادة محمد صلاح MOHAMED SALAH أمام مانشستر سيتي بالجولة الثانية عشر للبريميرليج موسم 2019-2020.

كورة أونلاين ويحتل ليفربول المركز الأول برصيد 31 نقطة بينما يتواجد مانشستر سيتي بالمركز الرابع برصيد 25 نقطة وبفارق 6 نقاط عن الصدارة، KOORA ONLINE متابعة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي.

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