Advertisements
Advertisements
Advertisements

البابا فرنسيس يزور جنوب السودان العام المقبل

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 05:55 م
Advertisements
بوابة الفجر
ترجمة - أحمد ثابت
Advertisements

أعلن البابا فرنسيس اليوم الأحد، إنه يريد القيام بزيارته المؤجلة لجنوب السودان العام المقبل وحث زعماءه على التغلب على انقساماتهم وإنهاء معاناة الشعب.

وتحدث البابا عن الأزمة التي يشهدها جنوب السودان، أحدث دولة في العالم، بعد ثلاثة أيام من اتفاق رئيسها وزعيم المتمردين السابق على تأجيل تشكيل حكومة وحدة لمدة مئة يوم بعد الموعد النهائي المقرر يوم 12 نوفمبر والذي كان هو نفسه تمديدا لموعد نهائي أصلي في مايو أيار الماضي.

وقال البابا في عظته الأسبوعية في ميدان القديس بطرس إنه سيتعين عليه زيارة جنوب السودان العام المقبل.

وكان تقرر مبدئيا أن يزور البابا جنوب السودان الذي تقطنه أغلبية مسيحية في 2017 لكنها ألغيت بسبب الاضطرابات السياسية وهشاشة الوضع الأمني.

 

وقال البابا "أريد تجديد مبادرتي لجميع أطراف العملية السياسية الوطنية للسعي لما يوحد بينهم والتغلب على انقساماتهم بروح الأخوة الصادقة".

وقد التقى البابا برئيس جنوب السودان سيلفا كير وزعيم المعارضة ريك مشار وغيرهما من الساسة في الفاتيكان في أبريل الماضي، قبل شهر من الموعد النهائي الأصلي المقرر لتشكيل الحكومة.

وقام البابا بلفتة مؤثرة في اليوم الأخير من الزيارة عندما انحنى عند قدمي الزعيمين المتحاربين وحثهما على عدم العودة للحرب الأهلية التي انتهت باتفاق سلام هش أبرم عام 2018.

وقال البابا في مناشدته الطويلة يوم الأحد مشيرا إلى الحرب الأهلية إن شعب جنوب السودان "عانى الكثير في السنوات الأخيرة... وينتظر النهاية الحاسمة للصراعات والسلام الدائم".

وأسفرت الحرب عن سقوط نحو 400 ألف قتيل وإلى مجاعة وأكبر أزمة لاجئين في أفريقيا منذ مذبحة رواندا عام 1994.

ويريد البابا القيام بالرحلة مع كبير أساقفة كانتربري جاستن ويلبي وزعماء الكنائس من أفريقيا في محاولة للحث على للوحدة في جنوب السودان.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

زيارة جنوب السودان البابا فرانسيس

أخبار تهمك

مفاجأة - تشكيل مانشستر سيتي الرسمي أمام ليفربول.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي (قناة مفتوحة مجانًا)

منذ 37 دقيقة

عاجل.. هيديرسفيلد يصدم الأهلي في رمضان صبحي

منذ حوالي 7 ساعات

«online رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ أقل من دقيقة

«يلاشوت sAlAh» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشرKORA LIVE كورة جول 7SRY يلا كورة رابط ماتش ليفربول

منذ أقل من دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع MOHAMED SALAH

منذ يوم

عاجل | "أمطار مُخيفة".. الأرصاد الجوية تحذر مواطني هذه المحافظات من طقس اليوم

منذ يوم

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW liverpool رابط مباشر ليفربول KORA ON

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مفاجأة ليفربول تنقل محمد صلاح إلى ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

حدد 20 نوفمبر.. عمرو أديب يحذر المصريين من أمور ستحدث

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة - تشكيل ليفربول الرسمي ضد مانشستر سيتي.. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر beIN SPORT مجانا

منذ 39 دقيقة

مرتضى منصور يحذر مصطفى محمد

منذ حوالي 7 ساعات

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول NOW

منذ 9 دقائق

يلا شووت MATCH LIVER مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر سيتي بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش ليفربول قناة مفتوحة

منذ ساعة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ أقل من ساعتين

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوتNOW LIVERPOOL رابط مباشر ليفربول SALAH HD

منذ حوالي 21 ساعة

«يلا liverpool شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

وزير خارجية السودان: اتفاق سياسي بين سلفاكير ومشار سيوقع الأربعاء

أمريكا وبريطانيا والنرويج تدعو إلى وقف "الانتهاكات الرهيبة" في جنوب السودان

زعيما جنوب السودان يزوران الفاتيكان الأسبوع المقبل

البابا فرانسييس يقبل أقدام زعماء جنوب السودان المتناحرين (فيديو)

بابا الفاتيكان يقبل أقدام زعماء جنوب السودان المتحاربين لإحلال السلام

إليسا تعلق على تقبيل البابا لقدمي رئيس جنوب السودان

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:04 ص

مرتضى منصور يحذر مصطفى محمد

«يلاشوت sAlAh» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشرKORA LIVE كورة جول 7SRY يلا كورة رابط ماتش ليفربول

06:10 م

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW

04:22 م

عاجل.. هيديرسفيلد يصدم الأهلي في رمضان صبحي

11:21 ص

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول NOW

06:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status