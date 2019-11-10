«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة ليفربول ضد مان سيتي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول NOW جول SALAH

شاهد بث مباشر YALLA SHOOT لمباريات الدوري الإنجليزي، متابعة مباشرة مباراة ليفربول اليوم الأحد 10 – 11- 2019 علي كورة أونلاين، يفتح استاد "أنفيلد" أبوابه لاستضافة المواجهة النارية بين فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح وفريق مانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة الـ 12 من "البريميرليج"، تابع مباراة الريدز LIVE.

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي KORA STAR بالدوري الإنجليزي:

البث المباشر – قنوات بي إن سبورتس YOUTUBE، تابع لايف مباريات البريميرليج متابعة مباشرة KOOORA4LIVE، حيث تنطلق مباراة ليفربول (MO SALAH) ضد مانشستر سيتي اليوم الأحد التاسع من نوفمبر لعام 2019، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، والرابعة والنصف مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، تابع KORA LIVE مباراة ليفربول بدون تقطيع.

بث مباشر KORA ONLINE مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم الأحد

شاهد مباشرة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي KOOORA4HD، ويدخل ليفربول المباراة وفي جعبته 31 نقطة جمعها من 11 مباراة من 10 انتصارات وتعادل وحيد، بينما يحتل فريق مانشستر سيتي المركز الرابع برصيد 25 نقطة، ويسعي الريدز لمواصلة انتصاراته وحصد 3 نقاط جديدة ليبتعد بالصدارة بعيدًا، خاصة وأن السيتي أحد أهم منافسيه على لقب البريميرليج.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي COOL KORA اليوم:

البث التليفزيوني المباشر لمباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول سيكون متاحًا عبر قنوات BEIN SPORTS HD بتعليق عربي مميز، كما يمكنكم متابعة بث مباشر لمباراة ليفربول من خلال روابط KORA LIVE TV المتوفرة عبر موقعنا الفجر الرياضي، شاهد بث مباشر KORAجول لمباريات الدوري الإنجليزي MOBIKORA، متابعة حية مباريات البريميرليج عبر لايف سبورت LIVESPORT، مشاهدة مباراة الريدز (محمد صلاح) أونلاين عبر رابط يلا شوت الجديد.