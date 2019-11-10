المنتخب يبدأ إستعداداته لمواجهة كينيا وخبر سار عن الشحات





قام المنتخب الوطنى الأول بقيادة حسام البدري بالتدريب اليوم، علي ملعب فندق هيلتون بالأسكندرية، ضمن المعسكر الإعدادى للفراعنة قبل مواجهة منتخبي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل ضمن مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية.





وركز الجهاز الفنى بقيادة حسام البدري ومعاونيه على الجوانب البدنية وتدريبات القوة والتحمل للوصول باللاعبين الى أعلى فورمة ممكنة لمحاولة تجهيزهم بالوصول إلى معدلات اللياقة المطلوبة، قبل اولى المواجهات الرسمية للفراعنه.





وخاض حسين الشحات لاعب منتخب مصر والنادى الأهلي تدريبات تأهيلية على هامش مران المنتخب بعد الإصابة التى لحقت به خلال لقاء مصر وليبيريا الودي الأخير.





وبدأ اللاعب مرحلة الجري حول الملعب ضمن البرنامج العلاجى والتأهيلى الذى يخضع له تحت إشراف طبيب المنتخب الدكتور محمد أبو العلا للتعافي من إصابته.





وتقرر خوض المنتخب مران مسائى اليوم بهدف تجهيز كل العناصر للمواجهة المقبلة.





وكان منتخب مصر قد فاز علي منتخب ليبيريا وديا إستعدادا للتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا بهدف سجله حمدي فتحي لاعب وسط النادي الأهلي.







