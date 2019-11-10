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نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الأحد 10/11/2019

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 06:00 م
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الفجر الاقتصادي
الفجر الاقتصادي
الفجر الاقتصادي
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نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الأحد 10/11/2019.

علنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بداية تسديد مقدم جدية الحجز لوحدات الإعلان الثاني عشر بـ "الإسكان الإجتماعي" غدًا الإثنين، و تستمر لمدة شهر.


تفقد المهندس علاء عبد العزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع التنمية وتطوير المدن، مدينة رشيد الجديدة، لمتابعة موقف البدء في تنفيذ المرحلة العاجلة من المدينة بمساحة ٢٦٨ فداناً.


قالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إنه هناك إقبال كبير على شراء كراسات شروط الحجز، مشيرة إلى أن سعر الوحدة (3 غرف وصالة) كاملة التشطيب يبلغ 197 ألف جنيه.


استعرض محمد معيط وزير المالية، تقرير متابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور بالجهات الإدارية الحكومية، الذى بدأ تنفيذه طبقًا لقرار رئيس الوزراء منذ أول يوليو الماضي.


قال عبدالله رشدى، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه بالنسبة لذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة، سيتم التخصيص طبقاً لعدد الوحدات المُمكن تنفيذها وسيتم مراعاة تخصيص نسبة 5% من الوحدات لذوى الاحتياجات الخاصة بشرط انطباق الشروط عليهم وتقديم المستند الدال على درجة الإعاقة من المجالس الطبية المتخصصة.


توقع تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن تقوم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بقيمة 50 نقطة أساس في اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس 14 نوفمبر 2019.


صرح المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم الانتهاء من تنفيذ حضانة أطفال على مساحة (2400م2)، بمنطقة خدمات مشروع سكن مصر بمدينة الشروق.


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الكلمات المفتاحية

مدينة الشروق غرب كارفور شروط الاعلان الثاني عشر الفجر الاقتصادي

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