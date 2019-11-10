«يلا liverpool شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW

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الأحد 10/نوفمبر/2019 - 05:42 م
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مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
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بث حى ومباشر لمباراة ليفربول ومانشستر سيتى، المقرر لها فى السادسة من مساء اليوم الأحد على ملعب "انفيلد" ضمن مواجهات الجولة الـ23 من الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

ويدخل الريدز مواجهة اليوم وهو يسانده التاريخ فى المباريات التى تجمعه مع السيتى على ملعب "انفيلد"، حيث لم يتعرض ليفربول للهزيمة على ملعبه أمام منافس اليوم فى أخر 14 مباراة جمعت بينهما، بالإضافة إلى أن ليفربول حقق الفوز فى اللقاءات الأربع الأخيرة التى جمعتهما سويا.

ويحتل ليفربول المركز الرابع حاليا فى جدول ترتيب البريميرليج برصيد 44 نقطة، فيما يحتل مانشستر سيتى الصدارة برصيد 62 نقطة. 

ويسعى ليفربول لتحقيق الفوز والثأر من الهزيمة المدوية التى تعرض لها فى مباراة الدور الأول التى جمعت بين الفريقين بملعب "الإتحاد" بخمسة أهداف نظيفة، لتأمين موقعه فى المربع الذهبي بجدول ترتيب الدورى الانجليزي، فى حين يتطلع مانشستر سيتى للحفاظ على سجله الخالي من الهزائم وحصد النقاط الثلاث من أجل قطع خطوة جديدة نجو حصد لقب "البريميرليج" هذا الموسم.

ويأمل ليفربول أن يواصل نتائجه الطيبة (آخر خسارة أمام توتنهام في المرحلة التاسعة) والاقتراب أكثر من الوصافة، لكنه سيصطدم بفريق لم يخسر في الدوري.

محمد صلاح يعود إلى ليفربول بعد غياب مباراتين

وتشهد مباراة ليفربول ومانشستر سيتى الظهور الأول للنجم المصري محمد صلاح مع "الريدز" بعد تعافيه من الإصابة العضلية التي أبعدته عن مباراتي ليفربول أمام بيرنلي في الدوري الانجليزي وايفرتون فى كأس الإتحاد، ويسعى اللاعب الفائز بجائزة أفضل لاعب فى افريقيا من الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف"، وجائزة أفضل لاعب فى نادى ليفربول 4 مرات فى غضون خمسة أشهر لقيادة "الريدز" لإلحاق الهزيمة الأولى بمانشستر سيتي، ومواصلة المنافسة لإنتزاع المركز الثاني على جدول ترتيب البريميرليج، كما أنه يطمح لتحقيق انجاز شخصى بمطاردة هارى كين نجم توتنهام على صدارة ترتيب هدافى الدوري الإنجليزي، حيث يتفوق الأخير بفارق 3 أهداف، إذ وصل إلى الهدف 20 بعد تسجيله هدفين فى مباراة أمس أمام إيفرتون والتى انتهت برباعية نظيفة.

ليفربول يخوض أول مباراة بعد رحيل كوتينيو إلى برشلونة

كما تعد مباراة اليوم هى الأولى لنادى ليفربول بعد رحيل لاعبه البرازيلي فيليب كوتينيو إلى برشلونة الأسباني مقابل 160 مليون يورو، وسط مخاوف تسيطر على جماهير "الريدز" من رحيل محمد صلاح إلى الدوري الاسبانى وبالتحديد إلى ريال مدريد الصيف المقبل. 

تشكيل مباراة ليفربول ومانشستر سيتى

تشكيل ليفربول

حراسة المرمى: كاريوس      

خط الدفاع: جوميز - ماتيب - لوفرين - روبرتسون

خط الوسط: كان - فاينالدوم - تشامبيرلين - محمد صلاح

خط الهجوم: مانى - فيرمينو 

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