KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة ليفربول مانشستر سيتي بث مباشر LIVERPOOL NOW كورة لايف SALAH MATCH رابط ماتش ليفربول NOW

لن يرتضي ليفربول بغير الفوز للابتعاد أكثر في صدارة جدول ترتيب البريميرليج بفارق تسع نقاط عن مانشستر سيتي، بهدف الاقتراب من لقب بطل الشتاء قبل السفر إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية 2019.





بينما يتطلع مانشستر سيتي تحت قيادة مدربه الإسباني “جوزيب جوارديولا” لتحقيق الفوز بأي طريقة في مباراة اليوم لتقليص فارق النقاط بينه وبين ليفربول إلى ثلاث نقاط فقط، وإعادة المنافسة على اللقب من جديد.





يلتقي فريقا ليفربول ومانشستر سيتي، اليوم الأحد الموافق 10 نوفمبر، في إطار مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي.





وتقام مباراة ليفربول ومانشستر سيتي على ملعب "آنفيلد" في تمام الـ6:30 مساءً، ويمكنك مشاهدة المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 2، وbeIN SPORTS HD 11 EN.





ويحتل ليفربول المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 31 نقطة، حصدها من 10 انتصارات وتعادل وحيد، بينما يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني بفارق 6 نقاط فقط.



