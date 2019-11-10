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رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول هدف محمد صلاح hd

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 05:01 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر يلا شوت YALLA SHOOT ، في المباراة التي تقام اليوم الاحد الموافق 10 نوفمبر 2019، في الاسبوع الثاني عشر لمبارايات الدوري الانجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر كورة لايف KORA LIVE والقنوات الناقلة لها:-

تقام مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي، اليوم الاحد ، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، والساعة الثامنة والنصف بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت جرينتش، وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة بين سبورت bein sports.

مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي كول كورة COOL KORA

بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر كول كورة كما يمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي عبر متابعة لايف يوتيوب ليفربول ضد مانشستر سيتي، رابط مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر كورة ستار يلا شوت ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشرليفربول ضد مانشستر سيتي اونلاين يوتيوب بدون تقطيع، كورة حصري ليفربول ضد مانشستر سيتي مباشر اليوم كما يقدم موقع الفجر الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراةليفربول ضد مانشستر سيتي ، متابعة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر كول كورة COOL KORA .

بث مباشر مباراة ليفربول اليوم كورة اون لاين KORA ON LINE

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