رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول هدف محمد صلاح hd

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر يلا شوت YALLA SHOOT ، في المباراة التي تقام اليوم الاحد الموافق 10 نوفمبر 2019، في الاسبوع الثاني عشر لمبارايات الدوري الانجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر كورة لايف KORA LIVE والقنوات الناقلة لها:-

تقام مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي، اليوم الاحد ، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، والساعة الثامنة والنصف بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت جرينتش، وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة بين سبورت bein sports.

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