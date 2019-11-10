youtube live| مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد ضد إسبانيول بث مباشر اليوم الأحد 10-11-2019 فى الدوري الاسباني

يلتقي فريق أتليتكو مدريد نظيره فريق إسبانيول اليوم الأحد 10-11-2019 ضمن منافسات الجولة رقم 13 من الدوري الإسباني الممتاز على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد ضد إسبانيول بث مباشر





مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد ضد إسبانيول بث مباشر اليوم الأحد 10-11-2019 فى الدوري الاسباني





يحتل فريق أتليتكو مدريد المركز الرابع برصيد 21 نقطة بفارق 4 نقاط عن الصدارة التي يتقاسمه برشلونة وريال مدريد برصيد 25 نقطة.

ويمر رجال المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني بمرحلة انعدام وزن، حيث لم يتذوق الفريق طعم الفوز في آخر 3 مواجهات عقب التعادل مع ديبورتيفو ألافيس وإشبيلية بنتيجة 1-1 خارج الديار والخسارة المفاجئة على يد باير ليفركوزن بهدفين مقابل هدف واحد في مسابقة دوري الأبطال.





ويعاني فريق العاصمة مدريد من 3 غيابات مؤثرة وهي ق البرتغالي جواو فيليكس والمونتينيجري ستيفان سافيتش والأوروجوائي خوسيه ماريا خيمينز.





مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد ضد إسبانيول بث مباشر اليوم الأحد 10-11-2019 فى الدوري الاسباني





في المقابل يسعى فريق إسبانيول المنتشي بانتصار بسداسية على فريق ودوجوريتس رازجراد البلغاري بسداسية نظيفة، حيث ضمن إسبانيول بنسبة كبيرة للتأهل إلى دور ال32 من مسابقة الدوري الأوروبي، ويرغب الفريق الكتالوني تحسين الصورة في الليجا حيث يحتل إسبانيول المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 8 نقاط.





وللمفارقة جمع إسبانيول 10 نقاط من 4 مباريات في الدوري الأوروبي في المقابل جمع 8 نقاط فقط في الدوري من 12 مباراة.

مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد ضد إسبانيول بث مباشر اليوم الأحد 10-11-2019 فى الدوري الاسباني