عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

youtube live| مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد ضد إسبانيول بث مباشر اليوم الأحد 10-11-2019 فى الدوري الاسباني

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 04:54 م
Advertisements
مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد ضد إسبانيول
مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد ضد إسبانيول
الفجر الرياضي
Advertisements
يلتقي فريق أتليتكو مدريد نظيره فريق إسبانيول اليوم الأحد 10-11-2019 ضمن منافسات الجولة رقم 13 من الدوري الإسباني الممتاز على ملعب واندا ميتروبوليتانو.
 
مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد ضد إسبانيول بث مباشر

مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد ضد إسبانيول بث مباشر اليوم الأحد 10-11-2019 فى الدوري الاسباني
 

يحتل فريق أتليتكو مدريد المركز الرابع برصيد 21 نقطة بفارق 4 نقاط عن الصدارة التي يتقاسمه برشلونة وريال مدريد برصيد 25 نقطة.
 
ويمر رجال المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني بمرحلة انعدام وزن، حيث لم يتذوق الفريق طعم الفوز في آخر 3 مواجهات عقب التعادل مع ديبورتيفو ألافيس وإشبيلية بنتيجة 1-1 خارج الديار والخسارة المفاجئة على يد باير ليفركوزن بهدفين مقابل هدف واحد في مسابقة دوري الأبطال.
 

 
ويعاني فريق العاصمة مدريد من 3 غيابات مؤثرة وهي ق البرتغالي جواو فيليكس والمونتينيجري ستيفان سافيتش والأوروجوائي خوسيه ماريا خيمينز.

 مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد ضد إسبانيول بث مباشر اليوم الأحد 10-11-2019 فى الدوري الاسباني
 

 في المقابل يسعى فريق إسبانيول المنتشي بانتصار بسداسية على فريق ودوجوريتس رازجراد البلغاري بسداسية نظيفة، حيث ضمن إسبانيول بنسبة كبيرة للتأهل إلى دور ال32 من مسابقة الدوري الأوروبي، ويرغب الفريق الكتالوني تحسين الصورة في الليجا حيث يحتل إسبانيول المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 8 نقاط.
 

 
وللمفارقة جمع إسبانيول 10 نقاط من 4 مباريات في الدوري الأوروبي في المقابل جمع 8 نقاط فقط في الدوري من 12 مباراة.
مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد ضد إسبانيول بث مباشر اليوم الأحد 10-11-2019 فى الدوري الاسباني
 
تقاسم الفريقين الانتصار الموسم الماضي حيث حقق أتليتكو مدريد الفوز في الدور الأول بهدف نظيف على ملعب الواند بهدف أنطوان جريزمان، في المقابل فاز إسبانيول في لقاء الدور الثاني بثلاثية نظيفة.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل .. خطوة مفاجئة من كهربا تقربه من الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة.. نيمار في برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل | "أمطار مُخيفة".. الأرصاد الجوية تحذر مواطني هذه المحافظات من طقس اليوم

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يحدد موعد ضم نجم بيراميدز.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

حدد 20 نوفمبر.. عمرو أديب يحذر المصريين من أمور ستحدث

منذ حوالي 5 ساعات

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوتNOW LIVERPOOL رابط مباشر ليفربول SALAH HD

منذ حوالي 20 ساعة

«online رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة استون فيلا وولفرهامبتون بث مباشر KORA LIVE يلا كورة ماتش استون فيلا beIN SPORT

منذ ساعتين و 5 دقيقة

ليفربول يحدد أولى أهدافه الشتوية

منذ أقل من ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول NOW

الآن

مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع MOHAMED SALAH

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. مفاجأة ليفربول تنقل محمد صلاح إلى ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

"التهاب رئوي".. تفاصيل الحالة الصحية للفنان هادي الجيار

منذ حوالي 7 ساعات

مرتضى منصور يحذر مصطفى محمد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. هيديرسفيلد يصدم الأهلي في رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

«يلاشوت trezeguet» مشاهدة مباراة استون فيلا وولفرهامبتون بث مباشرKORA LIVE كورة جول 7SRY يلا كورة رابط ماتش استون فيلا

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. تصريحات قوية لمدير مكتب "بيزنس فرانس" الجديد بمصر

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:04 ص

مرتضى منصور يحذر مصطفى محمد

«يلاشوت trezeguet» مشاهدة مباراة استون فيلا وولفرهامبتون بث مباشرKORA LIVE كورة جول 7SRY يلا كورة رابط ماتش استون فيلا

02:57 م

عاجل.. هيديرسفيلد يصدم الأهلي في رمضان صبحي

11:21 ص

عاجل.. مفاجأة ليفربول تنقل محمد صلاح إلى ريال مدريد

02:06 م

«online رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة استون فيلا وولفرهامبتون بث مباشر KORA LIVE يلا كورة ماتش استون فيلا beIN SPORT

02:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status