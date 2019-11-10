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أسعار العملات في البنك الأهلي المصري اليوم الأحد 10-11-2019.. وتحرك طفيف في أول تعاملات الأسبوع

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 04:49 م
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أسعار العملات في البنك الأهلي المصري
أسعار العملات في البنك الأهلي المصري
الفجر الاقتصادي
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أسعار العملات في البنك الأهلي المصري
تعرض بوابة الفجر أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري اليوم الأحد، أول تعاملات الأسبوع وفقًا لأخر تحديث على موقع البنك، حيث تم رصد تحركات طفيفة في الأسعار مع استقرار سعر الدولار والريال السعودي.

أخر تحديث لأسعار العملات في البنك الأهلي المصري

اسعار العملات فى البنك الأهلي المصري اليوم الأحد (سعر الدولار الأمريكي)
استقرت اسعار الدولار فى البنك الأهلي المصري  16.09 جنيها شراء 16.19 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلي المصري اليوم الأحد 
سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري17.7408 جنيهًا للشراء 17.8983 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني فى البنك الأهلي المصري اليوم الأحد 
أصبح جنيه إسترليني يساوي 20.5888 جنيهًا للشراء 20.7621 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار الكندي فى البنك الأهلي المصري اليوم الأحد 
سجل سعر الدولار الكندي 12.1618 جنيهًا للشراء 12.2968 جنيهًا للبيع.

سعر الكرونا الدنماركي فى البنك الأهلي المصري اليوم الأحد 
كرونا دنماركي 2.374 جنيهًا للشراء 2.3952 جنيهًا للبيع

سعر الكرونا النرويجي فى البنك الأهلي المصري اليوم الأحد 
كرونا نرويجي 1.7558 جنيهًا للشراء 1.778 جنيهًا للبيع

سعر الكرونا السويدي العملات فى البنك الأهلي المصري اليوم الأحد 
كرونا سويدي 1.658 جنيهًا للشراء 1.6821 جنيهًا للبيع


سعر الفرنك السويسري فى البنك الأهلي المصري اليوم الأحد 
فرنك سويسري 16.1352 جنيهًا للشراء 16.2812 جنيهًا للبيع

سعر الين الياباني فى البنك الأهلي المصري اليوم الأحد 
100 ين 14.6981 جنيهًا للشراء 14.8314 جنيهًا للبيع

سعر الدولار الإسترالي العملات فى البنك الأهلي المصري اليوم الأحد 
دولار إسترالي 11.0393 جنيهًا للشراء 11.1808 جنيهًا للبيع

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري اليوم الأحد 
دينار كويتي 52.7368 جنيهًا للشراء 53.3092 جنيهًا للبيع

سعر الريال السعودي فى البنك الأهلي المصري اليوم الأحد 
ريال سعودي 4.277 جنيهًا للشراء 4.3171 جنيهًا للبيع

سعر الدرهم الإماراتي فى البنك الأهلي المصري اليوم الأحد 
درهم إماراتي 4.277 جنيهًا للشراء 4.3171جنيهًا للبيع

سعر الدينار البحريني فى البنك الأهلي المصري اليوم الأحد 
دينار بحريني 42.0104 جنيهًا للشراء 42.9443 جنيهًا للبيع

سعر الريال العماني فى البنك الأهلي المصري اليوم الأحد 
ريال عماني 42.0104 جنيهًا للشراء 42.0541 جنيهًا للبيع

سعر الريال القطري فى البنك الأهلي المصري اليوم الأحد 
ريال قطري 4.2342 جنيهًا للشراء 4.446 جنيهًا للبيع

سعر الدينار الأردني فى البنك الأهلي المصري اليوم الأحد 
دينار إردني 22.5129 جنيهًا للشراء 22.864 جنيهًا للبيع

سعر اليوان الصيني فى البنك الأهلي المصري اليوم الأحد 
اليوان الصيني سعر التحويلات 2.3007 جنيهًا للشراء 2.323 جنيهًا للبيع.


اسعار العملات في البنك الاهلي المصري اليوم

العملة

الكود

سعر الشراء

سعر البيع

التحويلات/ سعر الشراء

التحويلات/ سعر البيع

دولار أمريكي

USD

16.09

16.19

16.09

16.19

يورو

EUR

17.7408

17.898

17.7408

17.898

إسترليني

GBP

20.5888

20.7621

20.5888

20.7621

دولار كندي

CAD

12.1618

12.2952

12.1618

12.2968

كرونا دنماركي

DKK

2.374

2.3952

2.374

2.3952

كرونا نرويجي

NOK

1.7558

1.778

1.7558

1.778

كرونا سويدي

SEK

1.658

1.6821

1.658

1.6821

فرنك سويسري

CHF

16.1352

16.2812

16.1352

16.2812

ين 100

JPY

14.6981

14.8314

14.6981

14.8314

دولار استرالي

AUD

11.0393

11.1808

11.0393

11.1808

دينار كويتي

KWD

52.7368

53.3092

52.7368

53.3092

ريال سعودي

SAR

4.277

4.3171

4.277

4.3171

درهم إماراتي

AED

4.375

4.4081

4.375

4.4081

دينار بحريني

BAD

42.0104

42.9443

0

0

ريال عماني

OMR

41.5977

42.0541

0

0

ريال قطري

QTR

4.2342

4.446

0

0

دينار إردني

JOD

22.5129

22.864

0

0

اليوان الصيني

CNY

0

0

2.3007

2.323

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