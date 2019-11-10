أسعار العملات في البنك الأهلي المصري اليوم الأحد 10-11-2019.. وتحرك طفيف في أول تعاملات الأسبوع









أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

تعرض بوابة الفجر أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري اليوم الأحد، أول تعاملات الأسبوع وفقًا لأخر تحديث على موقع البنك، حيث تم رصد تحركات طفيفة في الأسعار مع استقرار سعر الدولار والريال السعودي.





أخر تحديث لأسعار العملات في البنك الأهلي المصري





اسعار العملات فى البنك الأهلي المصري اليوم الأحد (سعر الدولار الأمريكي)

استقرت اسعار الدولار فى البنك الأهلي المصري 16.09 جنيها شراء 16.19 جنيهًا للبيع.





سعر اليورو فى البنك الأهلي المصري اليوم الأحد

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري17.7408 جنيهًا للشراء 17.8983 جنيهًا للبيع.





سعر الجنيه الإسترليني فى البنك الأهلي المصري اليوم الأحد

أصبح جنيه إسترليني يساوي 20.5888 جنيهًا للشراء 20.7621 جنيهًا للبيع.





سعر الدولار الكندي فى البنك الأهلي المصري اليوم الأحد

سجل سعر الدولار الكندي 12.1618 جنيهًا للشراء 12.2968 جنيهًا للبيع.





سعر الكرونا الدنماركي فى البنك الأهلي المصري اليوم الأحد

كرونا دنماركي 2.374 جنيهًا للشراء 2.3952 جنيهًا للبيع





سعر الكرونا النرويجي فى البنك الأهلي المصري اليوم الأحد

كرونا نرويجي 1.7558 جنيهًا للشراء 1.778 جنيهًا للبيع





سعر الكرونا السويدي العملات فى البنك الأهلي المصري اليوم الأحد

كرونا سويدي 1.658 جنيهًا للشراء 1.6821 جنيهًا للبيع









سعر الفرنك السويسري فى البنك الأهلي المصري اليوم الأحد

فرنك سويسري 16.1352 جنيهًا للشراء 16.2812 جنيهًا للبيع





سعر الين الياباني فى البنك الأهلي المصري اليوم الأحد

100 ين 14.6981 جنيهًا للشراء 14.8314 جنيهًا للبيع





سعر الدولار الإسترالي العملات فى البنك الأهلي المصري اليوم الأحد

دولار إسترالي 11.0393 جنيهًا للشراء 11.1808 جنيهًا للبيع





سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري اليوم الأحد

دينار كويتي 52.7368 جنيهًا للشراء 53.3092 جنيهًا للبيع





سعر الريال السعودي فى البنك الأهلي المصري اليوم الأحد

ريال سعودي 4.277 جنيهًا للشراء 4.3171 جنيهًا للبيع





سعر الدرهم الإماراتي فى البنك الأهلي المصري اليوم الأحد

درهم إماراتي 4.277 جنيهًا للشراء 4.3171جنيهًا للبيع





سعر الدينار البحريني فى البنك الأهلي المصري اليوم الأحد

دينار بحريني 42.0104 جنيهًا للشراء 42.9443 جنيهًا للبيع





سعر الريال العماني فى البنك الأهلي المصري اليوم الأحد

ريال عماني 42.0104 جنيهًا للشراء 42.0541 جنيهًا للبيع





سعر الريال القطري فى البنك الأهلي المصري اليوم الأحد

ريال قطري 4.2342 جنيهًا للشراء 4.446 جنيهًا للبيع





سعر الدينار الأردني فى البنك الأهلي المصري اليوم الأحد

دينار إردني 22.5129 جنيهًا للشراء 22.864 جنيهًا للبيع





سعر اليوان الصيني فى البنك الأهلي المصري اليوم الأحد

اليوان الصيني سعر التحويلات 2.3007 جنيهًا للشراء 2.323 جنيهًا للبيع.









اسعار العملات في البنك الاهلي المصري اليوم



