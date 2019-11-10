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«رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 04:49 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر تتابعونها في بث حي عبر جميع وسائل النقل لـbeIN التلفزيونية والانترنت.

مباراة ليفربول ومانشستر سيتي مباشر

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي متوفرة لمشاهدي beIN SPORTS عبر الانترنت او المشاهدة التلفزيونية بنقل مباشر وحي فقط عبر قنواتنا.

مباراة ليفربول ومانشستر سيتي تأتي ضمن الجولة الثانية عشرة من منافسات الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

ويسعى ليفربول إلى تشديد قبضته على الصدارة وتوسيع الفارق مع حامل اللقب سيتي والوصيف حالياً إلى 9 نقاط.

يملك ليفربول حاليا 31 نقطة مقابل 25 لمانشستر سيتي.

مباراة ليفربول القادمة ستكون يوم الاحد 10 نوفمبر في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مكّة المكرمة.

ستكون المباراة منقولة عبر HD2 و HD11 صحبة استوديو تحليلي ورسائل ميدانية خاصة.

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في بث مباشر عبر الانترنت
كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

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