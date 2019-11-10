«رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح

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مباراة ليفربول ومانشستر سيتي مباشر





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مباراة ليفربول ومانشستر سيتي تأتي ضمن الجولة الثانية عشرة من منافسات الدوري الإنكليزي لكرة القدم.





ويسعى ليفربول إلى تشديد قبضته على الصدارة وتوسيع الفارق مع حامل اللقب سيتي والوصيف حالياً إلى 9 نقاط.





يملك ليفربول حاليا 31 نقطة مقابل 25 لمانشستر سيتي.





مباراة ليفربول القادمة ستكون يوم الاحد 10 نوفمبر في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مكّة المكرمة.





ستكون المباراة منقولة عبر HD2 و HD11 صحبة استوديو تحليلي ورسائل ميدانية خاصة.





مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في بث مباشر عبر الانترنت

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