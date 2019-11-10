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رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ليفربول NOW

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 04:30 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يستضيف ملعب أنفيلد مباراة قوية اليوم فى قمة مباريات الدوري الإنجليزي، تجمع بين ليفربول صاحب الأرض والجمهور ومانشستر سيتي، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي البريميرليج.

 

ومن المنتظر أن يعول يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على خدمات محمد صلاح لاعب منتخبنا الوطني في التشكيلة الأساسية كونه واحد من العناصر الأساسية داخل الفريق والذي دائماً ما يحدث الفارق في المباريات الكبيرة لفريقه ليفربول.

 

ولا شك أن مباراة ليفربول اليوم أمام مانشستر سيتي ستكون بستة نقاط كونها تجمع المتصدر مع الوصيف كما أن مواجهات ليفربول والسيتي في المباريات السابقة دائماً ما كانت تحمل إثارة كبيرة في الملعب نظراً لقوة الفريقين بقيادة الإسباني بيب جوارديولا قائد كتيبة السيتي ويورجن كلوب قائد كتيبة ليفربول.

 

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

ويحل فريق مانشستر سيتى ضيف ثقيل علي نظيره ليفربول، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، فى تمام السادسة ونصف بتوقيت القاهرة والسابعه ونصف بتوقيت السعودية والثامنة ونصف بتوقيت الإمارات والخامسه ونصف بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 2 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي وهذا ميعاد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

 

 

التشكيل المتوقع لفريق ليفربول الإنجليزي أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمى : أليسون بيكر

خط الدفاع : ارنولد، فيرجيل فان دايك، ديان لوفرين، روبيرتسون

خط الوسط : فاينالدوم، فابينيو، هندرسون

خط الهجوم : محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو، ساديو مانى

 

 

بينما من المتوقع ان يدخل مانشستر سيتي المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: كلاوديو برافو.

خط الدفاع: ميندي، فرناندينيو، جون ستونز، ووكر.

خط الوسط: كانسيلو، جوندوجان، دي بروين.

خط الهجوم: رياض محرز،سيرجيو أجويرو، رحيم ستيرلينج

 

 

ويحتل ليفربول صدارة الدوري برصيد 31 نقطة بينما يحتل مانشستر سيتي المركز الرابع برصيد 25 نقطة وبفارق 6 نقاط كاملة عن المتصدر ليفربول، بينما خطف فريقي ليستر سيتي وتشيلسي المركز الثانى والثالث بعد فوزهم امس بمباريات الجولة علي حساب أرسنال وكريستال بالاس علي الترتيب، وستكون الجماهير على ميعاد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في السادسة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة السابعة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.

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