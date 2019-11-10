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100 صورة من عزاء الفنان هيثم أحمد زكي

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 04:28 م
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بوابة الفجر
رشا عادل
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أقيم أمس عزاء الفنان هيثم أحمد زكي، في مسجد "الشرطة" بالشيخ زايد.

وشهد العزاء حضور عدد كبير من أصدقاء الراحل، كما حرص معظم نجوم الوسط الفني على التواجد لتقديم واجب العزاء، وكان من بين الحضور"رجاء الجداوي، وخالد سليم، وأيتن عامر، وسمية الألفي، ومحمد هنيدي، ودنيا سمير غانم، وأشرف زكي، ورامي راضوان، وايهاب فهمي، وخالد سليم، ومحمد عبد الرحمن، ونهال عنبر، وأحمد السبكي، وباقة من نجوم الفن والمجتمع.

يذكر أن الراحل هيثم أحمد زكي، هو ابن الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة هالة فؤاد، وبدا مشواره الفني من خلال فيلم "حليم عام 2006، ثم بعدها توالي في تقديم الأعمال السينمائية والتلفزيونية منها "علامة استفهام، والجماعة، ودوران شبرا، والصفعة، ومصاعب الغربة، وكلبش، والسبع وصايا".
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