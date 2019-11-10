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«اونلاين NOW»مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت manchster رابط مباشر مانشستر KORA ON

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 03:05 م
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بوابة الفجر
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يتجدد اللقاء بالبريمير ليج بمواجهة قوية عبر بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون اليوم في الدوري الانجليزي وذلك من خلال مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون مباشر حيث يستقبل الشياطين الحمر نظيره فريق برايتون على أرضية ملعب أولد ترافورد في اللقاء الذي يقام بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية عشر لبطولة الدوري الإنجليزي 2019-2020 وذلك في الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة الخامسة مساءا بتوقيت مكة المكرمة السادسة مساءا بتوقيت أبو ظبي اليوم الأحد الموافق العاشر من نوفمبر لعام 2019 ميلاديا ونوفر لكم مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون بث مباشر لايف .

مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون live

ونرحب بكم في مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون لايف حيث يدخل الشياطين الحمر مواجهة الليلة بعدما نجحوا في تحقيق فوز عريض على بارتيزان بلجراد الصربي بثلاثية نظيفة ليتصدر اليونايتد مجموعته في الدوري الأوروبي مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد اليوم ويسعى سولشاير مدرب اليونايتد لتحقيق فوز هام بالدوري الإنجليزي للتقدم في الترتيب حيث يتواجد الشياطين حاليا في المركز العاشر برصيد 13 نقطة وسيعتمد المدرب النرويجي على كل من راشفورد ومارسيال ولينجارد لتحقيق الفوز وسنتيح هنا رابط سريع بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون جوال بجودة اتش دي.

ونتابع عبر مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون اليوم على الجانب الأخر يدخل فريق برايتون المواجهة وفي المركز الثامن برصيد 15 نقطة حيث لعب الفريق 11 لقاء فاز في 4 مباريات وخسر مثلهم وتعادل في 3 لقاءات مشاهدة مباراة برايتون اليوم وسيعول فريق برايتون على قدرات كل من آرون كونولي ولويس دينك وماثيو رايان ونتيح هنا عبر شاشتنا في بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون online .

موعد بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون في الدوري الإنجليزي لايف والقنوات الناقلة حيث من المقرر أن تنطلق المواجهة في تمام 16:00 بتوقيت مصر ويدير اللقاء الحكم الإنجليزي الشهير جوناثان موس وستقوم قناة بي ان سبورت الرياضية اتش دي 2 بنقل المباراة وهي القناة الناقلة للمسابقة الإنجليزية ويتولى مهمة التعليق على اللقاء المعلق الجزائري حفيظ دراجي وكما عودناكم سنتابع اللقاء هنا من خلال موقعنا في مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون مباشر  .

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