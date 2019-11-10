الطالع الفلكى الأحد 10/11/2019..كَارِيزْمَا البَرَاءَة!

*القمر فى الرّبع الثّانى ، القمر فى الحَمَلْ ، ويدخل الثّور فى الواحدة و 18 دقيقة بعد مُنتصف الليلة/فجر غدٍ الإثنين بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الحُوت ، ويدخل الحَمَلْ فى الواحدة و 48 دقيقة ظهراً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج العقرب من 23 أكتوبر - 22 نوفمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 17 أكتوبر - 16 نوفمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة السَّمَاك من 29 أكتوبر - 10 نوفمبر.





اليوم 1 هاتُور قبطى ، 10 تِشْرين ثَانِ رُومى، 13 رَبيعٍ الأوّل ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: - دى إنسانة رَئِيأَة أوى ، شوف صُورتها وإنتا تعرف كل حاجة. (حسين فهمى من فيلم أجمل أيام حياتى-1974)





*القمر فى الحَمَلْ "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





**كل عام والقُرَّاء بألف خير بِمُنَاسَبَة المَوْلِد النَّبَوى الشَّرِيف**





*(المرّيخ ينتقل لبُرج الميزان - هنديّاً - سِيدِيرَال سِيسْتِمْ)

ينتقل بمشيئة الله تَعَالى المرّيخ من بُرج العذراء لبُرج الميزان فى العاشرة و55 دقيقة صباح اليوم على الطريقة الهنديّة والتى تأخذ المواقع الحقيقيّة للأبراج فى الحُسبَان، وسوف يظل فيه لينتقل لبُرج العقرب فى السادسة تماماً مساء يوم 25 ديسمبر ، بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الهنديّة

(الشمس) ----- فى الميزان (تنتقل للعقرب فى 16 نوفمبر)

(عطارد) ----- فى العقرب (ينتقل للقوس 25 ديسمبر)

(الزّهرة) ----- فى العقرب (تنتقل للقوس فى 21 نوفمبر)

(القمر) ------ فى الحَمَلْ (بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)

المرّيخ) ----- فى الميزان (ينتقل للميزان فى 25 ديسمبر))

(زُحل) ------ فى القوس.(ينتقل للجدى فى 24 يناير 2020)

(المُشترى)--- فى القوس.(ينتقل للجدى فى 22 نوفمبر 2020)





المريخ كوكب النشاط والطاقة فى برج الجمال(الزّهرة تحكم الثور والميزان) يعدك بأداء زوجى مُرتفع لتتساوى كفّتىْ الميزان بين القلب والجسد ، العقل والقلب ، مشهور عن المرّيخ الشجاعة لدرجة الجرأة أوالسرعة لدرجة التهوّر، هذا (قد) يعنى جرأة على الحدود الأخلاقية فيما يتعلق بالنواحى العاطفيّة (الزهرة تحكم الميزان) لكن لحسن الحظ فالمشترى كوكب القِيَم الأخلاقيّة الراقية يعمل كصمام أمان يكفل السيطرة على تصرفات المريخ إن حدث وتجاوزت الحدود المسموح بها ، هذا يشمل والديْك أو أعمامك وكبار السنّ مِمّن لهم الهيئة الأبويّة ويتّصفون بالهَيْبَة والوقار والمكانة الإجتماعية الراقية فى المجتمع ليقومو بدور المُشترى فى نصحك وإرشادك وتذكيرك بالكفّة الأخرى التى تخص مصالح الآخرين والتى لايجب أن تطغى عليها كفّة مصلحتك الشخصيّة، المريخ فى برج الميزان يُساند نجاحك فى تجارة المنتجات التجميليّة والأزياء والفنون بمختلف أشكالها ، وكلها فى إطار المُشترى كوكب القِيم الأخلاقيّة الرّاقية والثروة ولها فرصة الإزدهار والحظوظ السعيدة ، بمشيئة الله تَعَالى.





*(النّجمة المصريّة الفرعونيّة ، الشّعرى اليَمَانِيّة)

السّنة القبطيّة ذات الأصل الفرعونى تعتمد فى تقويمهاعلى ظهورنجمة شديدة اللمعان هى الشّعرى اليمانيّة،سيريس،نجم ألفا،سِبْدِتْ وهذه النجمة تتجه نحوها الأهرامات بالجيزة والنجوم الثلاث فوق رؤس الأهرامات نجمات أوريون الثلاثعلى شكل سهم يُشير للنجمة المقصودة،تظهرفى شهر سبتمبر من كل عام قبالة أنف أبى الهول لتعاود الظهور مرة أخرى فى نفس المكان بعد 365 يوم، بداية ظهورها يتصادف دائماً أبداً مع فيضان النّيل لذا تمّ تقسيم مواسم الزراعة المصرية الثلاث مع ظهورها وعلى أساس أسماء فى الثقافة الفرعونيّة ، التقويم يعمل بنعومة فائقة على ضفاف النيل وبانتظام شديد منذ ستة آلاف عام على أقل تقدير وحتى اليوم.





1-(توت – بابه- هاتور- كهيك) ---- (آخِتْ/أشهر الفيضان)





2-(طوبه-أمشير-برمهات-برموده) --- (بِرِيتْ/أشهر الإنبات ونموّ الزّرع)





3-(بشنس-بؤونة- أبيب-مِسْرى) ---- (شُمُو/أشهر الحصاد-الصّيف)





اليوم بمشيئة الله تَعَالى هو أوّل يوم فى الشّهر الثالث للمُوسم الأوّل من مُوسم آخِتْ-الغَمْر/فيضان النّيل،هاتور- حَتْحُورسيّدة الجمال والزّينة و العطوروالأناقة والمُوسيقى والأمُومة والخصوبة وكل مظاهر السّرورفى الثقافة الفرعونيّة ولا يختلف كثيراً عن كيهاك وهو الشهر الفرعونى الذى يليه ويُرمز له بالعجل أبيس وتكمن الفكرة فى ربط الشهريْن بالنشاط الزوجى بإستخدام ما يُسمّى بمبدأ التوافق الزّمانى فهناك أفعال قد تكون مُعضّدة فى وقت مُحدّد أكثر من أىّ وقتٍ آخر ، فمع دخول الشتاء تزداد ساعات الليل وتقل ساعات النّهار ومع تزامن بذر البذور الزراعية بالإمكان إستغلال ساعات الليل الطويلة فى بذر البذور فى عمليّة الزواج هذا الشهر والشّهر المُقبل فساعات العمل بالنّهار قليلة والوقت طويل ومُناسب فى المساء للنشاط الزّوجى ، تسعة أشهرمن اليوم أو من شهر كهيك المُقبل يكون المولود من مواليد سبتمبر موعد ظهور الشعرى اليمانيّة وقت الفيضان حيث تكون الأرض مُستعدّة للغمر بمياه النيل، وكذلك المولود الذى يولد خلال شهرسبتمبر يكون عقله مثل أرض مصر خلال تلك الفترة دائماً وأبداً جائعاً للعلم والدّراسة لذلك هو شهر بداية الدّراسة ، لذا فشهرىْ هاتوروكهيك مُعضّد فيهما الزّواج فى ثقافة قدماء المصريين لإستيلاد طفل ذكى مُتعلّم كَفِكْرَة فيلم أعظم طفل فى العالم ، من الأمثلة المصريّة الشّائعة عن شهر هاتور والمُشجّعة على بذرالبذور، إن فاتك زرع هاتور أصبر لمّا السّنة تدور، هاتور أبوالذّهب/ القمح المنثور.





*اليوم أيضاً

يُوافق ذكرى ميلاد الفنانة الرّقيقة هدى رمزى فكل عام وهى بألف خير ،هذه هى الأسماء المُسَاويِة للقِيَمَ الحسابيّة لإسم هدى حسن رمزى ، مع التنبيه أنها لا تُعبّر عن صفات تتواجد فيها بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابية رياضية لا أكثر.





(بيبى فيس/وجه طفولى)،(كاريزما)،(الأصغر/مُنَمْنَمْ)،(يمَامَة غاضِبَة)،(الحُوت الأزرق)،(نحلة بشريّة)،(فم العسل)،(التفاحة الكبيرة).





*قرينتها الفلكية هى

المُطربة اللبنانية الرّاحلة صباح ،إحتفالاً بنجمة من الزّمن الجميل فهذه هى الأسماء المُساوية لإسم جانيت فغالى والشهرة صباح،مع التنبيه أنها لاتُعبّرعن صفات تتواجد فيها بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابية رياضية لا أكثر.





(مجال مغناطيسى)،(طقوس سحرية)،(مُشاكس كبير)،(لودفيج فان بيتهوفن)، (علاقات عامة)،(مطرقة)،(مُشفّر)،(عين زهريّة).









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: تجمّعات أطفال العائلة فرصة مناسبة لك لتقوية علاقتك بكل قراباتك ، وإسعاد قلوب الصغار.





برج الثور: قد يحدث أن يُخطئ أقرب المقربين من الأصدقاء والأقارب لأنهم بشر ، إن كان بدون قصد فتجنّب الطريق المُؤذى، وإن كان بقصد فتجنّبه بلطف.





برج الجوزاء: سداد أقساط وديون ، إنهاء خصومة ،العثورعلى وظيفة ، تتوقف على تفكيرك الهادئ وإستشارة شيوخ العائلة ومن لهم خبرة سابقة بنفس مشكلتك.





برج السّرطان: الكتمان صفة ليست مذمومة خاصةً إن كانت لتفادى الأذى أو إبعاد الضرر ، هذا يعنى التكتم على مشاريعك الخاصة أثناء الزيارات.





برج الأسد: الجواب بيبان من عنوانه، عبارة قد تقفز إلى رأسك عندما يتم تقديم شخص مشكوك فى نزاهته أو أخلاقه لك، درهم وقاية.





برج العذراء: التصميم بعناد على حل وحيد قد يضع العقدة فى المنشار، تقبّل حل وَسَط يّرضى الطرف الآخر ويكفل منع أى صداع جديد يخص نفس المشكلة.





برج الميزان: نجاح علاقتك العاطفية الحالية يتوقف على عدم سماحك لذكريات أو علاقات الماضى التعيسة بإفساد جمال الحاضر.





برج العقرب: تمد يد العوْن للآخرين كعادتك حتى فى أكثر أوقاتك إنشغالاً وتوتراً بدون تأفؤف أو إمتعاض، وهذا عشم الناس فيك.

برج القوس: إستعمالك لمهارة تقسيم الوقت يعنى إنهاء أكثر من عمل، على الأقل تأكد من إنهاء جزء من تلك الأعمال بصورة نهائيّة ، مالا يُدرك كله لايُترك كله.

برج الجدى: ليس كل من حولك يتميّزون بالإتزان العقلى وعليك تحمّل سخافات البعض لتسير الحياة ، هذا يشمل دهماء قد تقابلهم فى الطريق.





برج الدّلو: الأجواء مُوَاتِيَة للترفيه عن نفسك بلقاء مع الأصدقاء القدامى أو التواصل مع الأقارب وصِلَة الرّحم،هذا يشمل تقديم مساعدة لمحتاج.





برج الحوت: رغبتك فى الغناء مُرتفعة حتى إن لم تكن تستحم، هذا يعنى بحثك عن نصفك الحلو باجتهاد إن كنت عازباً ، وتأدية واجباتك الزوجيّة إن كنت متزوّجاً.



