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وزير التجارة يشرف على الإحتفال بعيد الشجرة في ولاية تطاوين

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 03:22 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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تحتفل تونس اليوم الأحد 10 نوفمبر 2019، بالعيد الوطني للشجرة الذي تتمّ فيه غراسة عدد من الشتلات بمختلف مناطق الجمهورية، لمزيد تعزيز الثروة الغابية بالبلاد.

وقد أشرف وزير التجارة عمر الباهي صباح اليوم، على الاحتفالات بعيد الشجرة  في ولاية تطاوين، من خلال غرس أشجار أمام ملعب المرحوم نجيب الخطاب.

وقد أكد ساسي المحظي رئيس دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للفلاحة، بأن ولاية تطاوين تَعُدّ 8400  هكتار من الغابات ويتم تهيئة من 8 إلى 10 هكتار مساحات جديدة سنويا، كما تمت تهيئة منبتين بالولاية ينتجان 300 ألف شتلة سنويا 71% منها غابي و16% رعوي.
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