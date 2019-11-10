وزير التجارة يشرف على الإحتفال بعيد الشجرة في ولاية تطاوين

تحتفل تونس اليوم الأحد 10 نوفمبر 2019، بالعيد الوطني للشجرة الذي تتمّ فيه غراسة عدد من الشتلات بمختلف مناطق الجمهورية، لمزيد تعزيز الثروة الغابية بالبلاد.





وقد أشرف وزير التجارة عمر الباهي صباح اليوم، على الاحتفالات بعيد الشجرة في ولاية تطاوين، من خلال غرس أشجار أمام ملعب المرحوم نجيب الخطاب.



