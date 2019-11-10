7 طرق للحصول على نوم جيد ليلاً



3) استيقظ مبكرا حتى لو لم تنم جيدا: بعض الناس يرتكبون خطأ بتأخير وقت استيقاظهم عندما يشعرون أنهم لم يناموا بشكل جيد وهذا خطأ. فقط استيقظ وفي الليل سوف تشعر بالنعاس أكثر بكثير من اليوم السابق

4) لا تضع هاتفك المحمول بجانب السرير: أي انقطاع في مراحل النوم يمكن أن يقلل من جودة النوم. لا تضع هاتفك بجانب السرير (حتي لا تستيقظ للتحقق منه) ويفضل أن يكون في وضع صامت حتى لا يوقظك

5) قلل من تناول الكافيين ابتداءً من الساعة 3 مساءً: يمكن للأشخاص الذين يعانون من الجهاز العصبي الحساس، أن يتهيجوا بسهولة شديدة بواسطة الكافيين حتى لو تناولوه قبل ساعات من النوم. أنا شخصيًا أجد صعوبة في النوم إذا أخذت فنجانًا من القهوة في الساعة 5 مساءً. أنام في الثانية عشرة، اي بعد 7 ساعات، ويستمر تأثيره علي.



6) فكر في مشاكلك قبل الدخول إلى السرير: فكر في مشاكلك بقدر ما تريد ولا تدخل الفراش حتى تنتهي من تفكيرك. عندما تتطور عادة التفكير داخل سريرك، سيصعب عليك النوم لاحقًا

7) لا تنام امام شاشة التلفزيون: أعرف أن بعض الأشخاص لا يمكنهم النوم إلا عن طريق التلفزيون ولكن أجسامنا مصممة للنوم بشكل أفضل في غرف مظلمة تمامًا. قد تؤدي إشارة التليفزيون إلى تعطيل دورة النوم وتمنعك من النوم جيدًا



• ماذا يمكنك أن تفعل

تأكد من أنك لا تذهب إلى الفراش عطشانًا أو جائعًا لأن كلا الشعورين يمكن أن يمنعك من النوم. تأكد أيضًا من عدم وجود ضجيج في الخلفية من أي مكان لأن هذا هو أحد الأسباب الرئيسية لنوم منخفض الجودة.



أغلق جميع الأجهزة الإلكترونية أو أخرجها إلى غرفة أخرى لأنها يمكن أن تؤثر على جودة النوم. واضبط درجة حرارة الغرفة أو غير ملابسك حتى لا تشعر بالبرد أو الحرارة لأن هذا الاحساس يمكن أن يمنعك من النوم جيدًا.



أخيرًا، يمكنك قراءة كتاب لمدة 15 إلى 30 دقيقة قبل الدخول إلى السرير. أفاد الكثير من الناس بأنهم قادرون على النوم بشكل أسرع عندما يفعلون ذلك. إذا فعلت كل النصائح المذكورة في هذا المقال أشك في أنه سيكون لديك مشاكل في النوم مرة أخرى.





2) لا تأكل الأطعمة السكرية قبل النوم بساعات قليلة: توفر جميع أنواع السكريات البسيطة دفعات طاقة سريعة تجعل النوم أكثر صعوبة. لا تأكل الأطعمة السكرية قبل ساعات من النوم