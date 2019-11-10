سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء بالمصنعية الأحد 10 نوفمبر 2019 باسواق الصاغة

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء بالمصنعية





شهد سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء بالمصنعية حالة من الاستقرار في محلات الصاغة في مصر الأحد 10 نوفمبر 2019 ، وذلكك بعد تراجع اسعار الذهب خلال التعاملات امس السبت ليصل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 661 جنيها بانخفاض جنيها واحدا عن معدلاته السابقة، وننشر فيما اخر تحديثات سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء بالمصنعية.





تذبذب سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة بمصر

تشهد اسعار الذهب في مصر حالة من الاضطراب في الاسواق المحلية خلال تعاملات الفترة الحالية ما بين صعودا وانخفاضا، ويأني ذلك نتيجة لاضطراب الاسعار العالمية للمعدن الاصفر والاختلافات التى يشهدها في بورصة الذهب العالمية حيث تراجعت اوقية الذهب نحو 4 دولارات، ويأتي ذلك نتيجة للاضطراب السياسية والاقتصادية العالمية بعد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة اكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.





سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء بالمصنعية





سجل عيار 21 نحو 661 جنيهًا للجرام





سجل عيار 24 سجل 660 جنيهًا للجرام.





سجل عيار 18 صعد ليسجل 561 جنيهًا للجرام.





سجل الجنيه الذهب ويزِن 8 جرامات سجل 5288 جنيهًا.





سجل سعر الأوقية 1459 دولارًا.



