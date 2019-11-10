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سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء بالمصنعية الأحد 10 نوفمبر 2019 باسواق الصاغة
الأحد 10/نوفمبر/2019 - 03:03 م
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سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء بالمصنعية
شهد سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء بالمصنعية حالة من الاستقرار في محلات الصاغة في مصر الأحد 10 نوفمبر 2019 ، وذلكك بعد تراجع اسعار الذهب خلال التعاملات امس السبت ليصل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 661 جنيها بانخفاض جنيها واحدا عن معدلاته السابقة، وننشر فيما اخر تحديثات سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء بالمصنعية.
تذبذب سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة بمصر
تشهد اسعار الذهب في مصر حالة من الاضطراب في الاسواق المحلية خلال تعاملات الفترة الحالية ما بين صعودا وانخفاضا، ويأني ذلك نتيجة لاضطراب الاسعار العالمية للمعدن الاصفر والاختلافات التى يشهدها في بورصة الذهب العالمية حيث تراجعت اوقية الذهب نحو 4 دولارات، ويأتي ذلك نتيجة للاضطراب السياسية والاقتصادية العالمية بعد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة اكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.
سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء بالمصنعية
سجل عيار 21 نحو 661 جنيهًا للجرام
سجل عيار 24 سجل 660 جنيهًا للجرام.
سجل عيار 18 صعد ليسجل 561 جنيهًا للجرام.
سجل الجنيه الذهب ويزِن 8 جرامات سجل 5288 جنيهًا.
سجل سعر الأوقية 1459 دولارًا.
سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء بالمصنعية
سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 10 نوفمبر 2019
العيار
سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24
762 إلى 765
عيار 22
699 إلى 701
عيار 21
|662
عيار 18
570
عيار 14
445 إلى 446
عيار 12
381 إلى 382
الاونصة
23.707 إلى 23.778
الجنيه الذهب
5,336 إلى 5,352
الكيلو
762.286 إلى 764.571
اسعار الذهب على المستوى العالمي اليوم
شهدت أسعار الذهب تراجعا بنحو 3.5 % خلال تعاملات الأسبوع الماضى، حيث انخفضت الاسعار على المستوى العالمي بنحو 1461.7 دولار للأوقية فى المعاملات الفورية وإلى 1462.9 دولار للأوقية لأسعار عقود الذهب الآجلة الأمريكية فى أكبر خسارة أسبوعية منذ نوفمبر 2016، وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % فى ختام جلسة نهاية الأسبوع؛ لتنزل إلى أدنى مستوى منذ أغسطس الماضى، وانخفضت عقود الذهب الأمريكية 0.2 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1462.90 دولار للأوقية.
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