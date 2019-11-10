وزيرة المرأة تشرف على الإحتفال بعيد الشجرة في سيدي بوزيد

تحتفل تونس اليوم الأحد 10 نوفمبر 2019، بالعيد الوطني للشجرة الذي تتمّ فيه غراسة عدد من الشتلات بمختلف مناطق الجمهورية، لمزيد تعزيز الثروة الغابية بالبلاد.





وقد قامت نزيهة العبيدي وزيرة المرأة والأسرة بالإ شراف على الإحتفال بعيد الشجرة في سيدي بوزيد، وأكدت بالمناسبة، على أنّ المرأة الريفية بالجهة حظيت ولا زالت تحظى بالعناية اللازمة، حيث قامت الوزارة بتنفيذ البرنامج الحكومي لفائدة عائلات حادثة 'السبالة'.





ويتضمن برنامج التشجير الغابي والرعوي لموسم 2019/ 2020 الذي تؤمنه كل من دائرة الغابات ودائرة المحافظة على المياه والتربة وديوان تربية الماشية وتوفير المرعي التابعين للادارة الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد تشجير 110 هكتار غراسات رعوية و100 هكتار تشجير غابي وتوفير أكثر 926 الف شتلة لتوزيعها على الادارات العمومية والبلديات والمواطنين.