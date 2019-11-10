"السيسي": أنجزنا 2 مليون وحدة سكنية خلال 6 سنوات.. و"محدش يقدر يعمل كدا في العالم"

أذاعت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرا مصورا يستعرض ما قامت به الدولة المصرية من إنجازات في مجال الإسكان.



وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال التقرير، أن الدولة المصرية نجحت في إنجاز 2 مليون وحدة سكنية خلال 6 سنوات، متسائلًا: "مين عمل كدا أو يقدر يعمل كدا في العالم أجمع"، مشددًا على أنه لا يستطيع أحد القيام بذلك ليس في مصر والمنطقة فقط، وإنما في العالم أجمع.



ومن الجدير بالذكر، أن الدولة المصرية قامت بتنفيذ العديد من المشروعات القومية في مجال الإسكان، ومنها المدن الجديدة التي تشتمل على 14 مدينة جديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية والإسكان الاجتماعي والإسكان الاقتصادي والإسكان البديل للعشوائيات الخطرة، إلى جانب شبكة من الطرق تصل إلى 7000 كيلو، تم إنشاء 5000 كيلو منها، ومتبقى 2000 كيلو سيتم الانتهاء منهم خلال عام 2020، بالإضافة إلى صيانة الطرق القديمة والكباري، مشيرًا إلى أن مصر لديها أكبر كوبرى معلق في العالم، وهو كوبرى روض الفرج وشبكة اتصالات وسيتم إطلاق القمر الصناعي طيبة 1 يوم 22 نوفمبر.

