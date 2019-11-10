عاجل.. تريزيجيه يقود تشكيل أستون فيلا ضد وولفرهامبتون.. المحمدي للدكة

حل محمود حسن تريزيجيه في تشكيل أستون فيلا الأساسي ضد وولفرهامبتون في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي.





وأحرز تريزيجيه هدفًا لأستون ضد ليفربول خلال اللقاء الماضي الذي انتهت بفوز الريدز 2-1 بينما يحلس اليوم أحمد المحمدي على دكة البدلاء.





تشكيل أستون فيلا ضد وولفرهامبتون





حراسة المرمى: ستير





خط الدفاع: جيلبترت وتارجيت ومينجز وكونسا





خط الوسط: نكامبا ودوجلاس لويز وماكجين





خط الهجوم: تريزيجيه وويسلي وأنور الغازي



