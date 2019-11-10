محمد بن زايد: الإمارات ترحب بالعالم في إكسبو دبي 2020

نشر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عبر حسابه على تويتر صورة جمعته بالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، معلقاً عليها: "مع أخي محمد بن راشد.. الإمارات ترحب بالعالم في إكسبو دبي 2020.. محطة جديدة مرتقبة في مسيرة نهضتنا الحضارية".

وسوف ينطلق في 20 أكتوبر 2020 في دبي، الحدث الأضخم في العالم "معرض إكسبو 2020 دبي"، الذي يعزز من فرص جذب الاستثمارات إلى الإمارات، لا سيما في قطاع العقارات.

وخلال الأشهر الستة لانعقاد فعاليات إكسبو 2020 دبي، يتوقع أن يسهم بما يصل إلى 1.5% من إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقدر تقرير "إرنست ويونج" أنه من ضمن إجمالي مساهمة معرض إكسبو 2020 في القيمة المضافة بمبلغ 122,6 مليار درهم إماراتي في الفترة من 2013 إلى 2031 يمكن أن يعزى مبلغ ضخم يقدر بنحو 27 مليار درهم إماراتي إلى مساهمة قطاع الإنشاءات وحده.

كما يشير التقرير إلى أنه ستكون لمعرض دبي إكسبو 2020 إمكانية توفير آلاف فرص العمل وتحفيز الاستثمارات.

ويمضي طموح إكسبو 2020 دبي لاستقطاب 25 مليون زيارة على الطريق الصحيح مع إقبال أكثر من 1000 موزع تذاكر في الأسواق الدولية الرئيسية على تسجيل أنفسهم لدى إكسبو 2020.