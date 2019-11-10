Advertisements
Advertisements
Advertisements

القواعد العامة للاقتراع والحضور بانتخابات نادي القضاة.. تعرف عليها

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 03:05 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
طارق حافظ
Advertisements
وضعت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات نادي القضاة، برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، القواعد العامة للاقتراع والحضور في انتخابات نادي القضاة المقرر لها في 20 ديسمبر المقبل.

وتمثلت في أن أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم التصويت، هم المقيدين بقاعدة بيانات النادي، والمسددين للإشتراكات بالنادي، والغير موقوفين أو المعزولين من قبل مجلس القضاء الأعلى و"التأديب والصلاحية" الخاصة بالقضاة.

وأن التصويت سيبدأ من الساعة الواحدة ظهرا عقب صلاة الجمعة 20 ديسمبر المقبل، وينتهي في الساعة السابعة مساءً، ومن المقرر أن تتم عملية فرز الأصوات مباشرة عقب نصف ساعة من غلق الصناديق، على أن تعلن النتيجة مباشرة، دون إشتراط وجود عدد محدد للناخبين لإكتمال النصاب القانوني.

كما أن انتخابات النادي لا تشترط عدد محدد لحضور أعضاء الجمعية والمعروف باسم "النصاب القانوني"، وأن أي عدد من الحضور سيتم بعده الفرز مباشرة، وإعتماد الفائز من أعلى الأصوات دون شرط الحصول على نسبة الـ (50 + 1)، وأن المرشح الأعلى بصوت واحد سيعتبر الفائز.

والتنبية على قضاة الأقاليم بالحضور مبكرا لعدم وجود نية لمد فترة التصويت بالانتخابات لما بعد السابعة مساءا، وأن عملية التصويت ستستمر حتى نهاية أخر ناخب متواجد في المقر الانتخابي، وسيكون الإقتراع بموجب "كارنية"  نادي القضاة أو بالإسم المكتوب في البطاقة الشخصية.

وتجري الانتخابات على 17 مقعدًا: مقعد رئيس النادى، ومقعد عن المتقاعدين، و5 مقاعد للمستشارين، و5 مقاعد من بين رؤساء المحكمة والقضاة بالمحاكم الابتدائية على أن يكون أحدهم على الأقل قاضيًا، و5 من أعضاء النيابة العامة على أن يكون أحدهم على الأقل من وكلاء النائب العام.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجأة ليفربول تنقل محمد صلاح إلى ريال مدريد

منذ ساعة و 25 دقيقة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول NOW

الآن

مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع MOHAMED SALAH

منذ حوالي 21 ساعة

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوتNOW LIVERPOOL رابط مباشر ليفربول SALAH HD

منذ حوالي 18 ساعة

صدمة مدوية.. برشلونة في ورطة قبل الكلاسيكو

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحدد موعد ضم نجم بيراميدز.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. تصريحات قوية لمدير مكتب "بيزنس فرانس" الجديد بمصر

منذ أقل من ساعتين

مرتضى منصور يحذر مصطفي محمد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. هيديرسفيلد يصدم الأهلي في رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. سُحب وأمطار على هذه المناطق اليوم

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. نيمار في برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مفاجأة عن سر اعتذار هيثم أحمد زكي عن إجراء آخر لقاء له قبل وفاته

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل | "أمطار مُخيفة".. الأرصاد الجوية تحذر مواطني هذه المحافظات من طقس اليوم

منذ يوم

"التهاب رئوي".. تفاصيل الحالة الصحية للفنان هادي الجيار

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل .. خطوة مفاجئة من كهربا تقربه من الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

بعد تريند "طالبة صيدلة".. أديب يكشف عن مخطط خطير تتعرض له مصر

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

بدء فرز الأصوات في انتخابات النقابة الفرعية للصحفيين في الإسكندرية (صور)

انتخابات نادى القضاة على صفيح ساخن

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:04 ص

مرتضى منصور يحذر مصطفي محمد

عاجل.. هيديرسفيلد يصدم الأهلي في رمضان صبحي

11:21 ص

عاجل.. مفاجأة ليفربول تنقل محمد صلاح إلى ريال مدريد

02:06 م

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول NOW

06:02 م

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوتNOW LIVERPOOL رابط مباشر ليفربول SALAH HD

09:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status