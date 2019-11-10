القواعد العامة للاقتراع والحضور بانتخابات نادي القضاة.. تعرف عليها

وضعت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات نادي القضاة، برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، القواعد العامة للاقتراع والحضور في انتخابات نادي القضاة المقرر لها في 20 ديسمبر المقبل.



وتمثلت في أن أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم التصويت، هم المقيدين بقاعدة بيانات النادي، والمسددين للإشتراكات بالنادي، والغير موقوفين أو المعزولين من قبل مجلس القضاء الأعلى و"التأديب والصلاحية" الخاصة بالقضاة.



وأن التصويت سيبدأ من الساعة الواحدة ظهرا عقب صلاة الجمعة 20 ديسمبر المقبل، وينتهي في الساعة السابعة مساءً، ومن المقرر أن تتم عملية فرز الأصوات مباشرة عقب نصف ساعة من غلق الصناديق، على أن تعلن النتيجة مباشرة، دون إشتراط وجود عدد محدد للناخبين لإكتمال النصاب القانوني.



كما أن انتخابات النادي لا تشترط عدد محدد لحضور أعضاء الجمعية والمعروف باسم "النصاب القانوني"، وأن أي عدد من الحضور سيتم بعده الفرز مباشرة، وإعتماد الفائز من أعلى الأصوات دون شرط الحصول على نسبة الـ (50 + 1)، وأن المرشح الأعلى بصوت واحد سيعتبر الفائز.



والتنبية على قضاة الأقاليم بالحضور مبكرا لعدم وجود نية لمد فترة التصويت بالانتخابات لما بعد السابعة مساءا، وأن عملية التصويت ستستمر حتى نهاية أخر ناخب متواجد في المقر الانتخابي، وسيكون الإقتراع بموجب "كارنية" نادي القضاة أو بالإسم المكتوب في البطاقة الشخصية.



وتجري الانتخابات على 17 مقعدًا: مقعد رئيس النادى، ومقعد عن المتقاعدين، و5 مقاعد للمستشارين، و5 مقاعد من بين رؤساء المحكمة والقضاة بالمحاكم الابتدائية على أن يكون أحدهم على الأقل قاضيًا، و5 من أعضاء النيابة العامة على أن يكون أحدهم على الأقل من وكلاء النائب العام.



