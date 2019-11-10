«شووت online لايف»مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي يلا شوت بث مباشر SALAH كورة ستار YALLAKORA رابط ماتش ليفربول SALAH

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بدون تقطيع مجانا على يوتيوب من خلال موقع ميركاتو داي، في أهم مباريات اليوم الأحد 10-11-2019، ضمن الجولة الـ12 من الدوري الانجليزي الممتاز، على ملعب آنفيلد روود، في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:30 مساءً بتوقيت السعودية، 4:30 مساءً بتوقيت جرينيتش.





لن يرتضي ليفربول بغير الفوز للابتعاد أكثر في صدارة جدول ترتيب البريميرليج بفارق تسع نقاط عن مانشستر سيتي، بهدف الاقتراب من لقب بطل الشتاء قبل السفر إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية 2019.





بينما يتطلع مانشستر سيتي تحت قيادة مدربه الإسباني “جوزيب جوارديولا” لتحقيق الفوز بأي طريقة في مباراة اليوم لتقليص فارق النقاط بينه وبين ليفربول إلى ثلاث نقاط فقط، وإعادة المنافسة على اللقب من جديد.









لكن المهمة لن تكون بهذه السهولة على عميد مُدربي التيكي تاكا، فلم يخسر ليفربول على ملعب آنفيلد روود منذ 45 مباراة، من بينهم خمس انتصارات في آخر خمس جولات بالدوري تحقق منهم أربع في الدقائق الـ 15 الأخيرة، ما جعل الإعلام الإنجليزي يصف الريدز بفريق اللحظات الأخيرة.





التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي أمام ليفربول اليوم:

برافو

– ووكر – ستونز – فيرناندينيو

كانسيلو – جوندوجان – دي بروينه – ميندي

سترلينج – رياض محرز

أجويرو





— Mahmoud Maher محمود مَاْهِر (@MahmudMaher) November 10, 2019









بث مباشر مباراة ليفربول مانشستر سيتي مجانا على يوتيوب الاسطورة يلا شوت

بث مباشر مباراة ليفربول مانشستر سيتي

وخرج قائد ليفربول جيمس ميلنر بتصريح مقتضب على تويتر بعد الفوز على أستون فيلا في ملعب فيلا بارك خلال الدقائق السبع الأخيرة قال فيه “تحذير طبي، إذا كنت تعاني من مشاكل في القلب، فلا ينصح بتشجيع ليفربول”.





أبرز الغيابات

جوارديولا وكلوب وجهًا لوجه في قمة ليفربول ومانشستر سيتي على ملعب آنفيلد روود في البريميرليج 2020/2019 (صور: AFP)

جوارديولا وكلوب (صور: AFP)

من المحتمل غياب الحارس البرازيلي “إيدرسون” عن صفوف مانشستر سيتي بداعي إصابة تعرض لها في مباراة الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا أمام أتالانتا على ملعب سان سيرو الأسبوع الماضي.





وتسببت إصابة إيدرسون في مشكلة حقيقية، فبعد مشاركة الحارس التشيلي كلاوديو برافو، تلقت شباك السيتي هدف من كرة عرضية، وطرد بعدها بدقائق قليلة، ليضطر جوارديولا للاستعانة بالظهير الأيمن الإنجليزي كايل ووكر لأداء دور حارس مرمى فيما تبقى من دقائق، حيث لم يكن على الدكة الحارس الإنجليزي سكوت كارسون الذي انضم للفريق في الميركاتو الصيفي الماضي.





ومن المؤكد غياب المدافع الإسباني “أميريك لابورت” والظهير الأوكراني “زينشينكو” بسبب تعرضهما لإصابات مختلفة في الركبة، فضلاً عن الغياب الطويل للألماني “ليروا ساني” لخضوعه للعلاج من قطع في الرباط الصليبي تعرض له أثناء مباراة درع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أمام ليفربول.









ويتوقع الأطباء عودة ثنائي خط وسط مانشستر سيتي “رودري ودافيد سيلفا” للمشاركة، وقد يتواجدان على دكة البدلاء.





أما ليفربول فسيغيب عن صفوفه ثنائي الدفاع “ناثينال كلاين وجويل ماتيب” بسبب إصابات في الركبة، بالإضافة للاعب ثالث هو “شاكيري” بعدما أصيب في منطقة خلف الركبة.





التشكيل المتوقع لفريق ليفربول أمام مانشستر سيتي اليوم:

أليسون

– فان دايك – روبرتسون – لوفرين – آرنولد – فابينيو – فينالدوم – هيندرسون –

ماني – فيرمينو- صلاح.





— Mahmoud Maher محمود مَاْهِر (@MahmudMaher) November 10, 2019









مانشستر سيتي الأمل

بيب جوارديولا (صور: Getty)

بيب جوارديولا (صور: Getty)

تراجع مانشستر سيتي في الجدول إلى المركز الرابع برصيد 25 نقطة من 11 مباراة بعد فوز تشيلسي وليستر سيتي في مباريات يوم أمس السبت أمام كريستال بالاس وآرسنال – على الترتيب -، حيث رفعا رصيد نقاطهما إلى 26 نقطة من 12 مباراة.





ويحتل ليفربول المركز الأول برصيد 31 نقطة، وجميع أندية القمة تعول الكثير على مانشستر سيتي لإيقافه عند حده قبل بدء التوقف الدولي، كي يكون للمنافسة شكل آخر في شهر ديسمبر وعند حلول ليلة البوكسينج داي في أيام عيد الميلاد.





القنوات الناقلة

كاميرا تلفزيون كاميرات الملاعب (صور: Getty)

كاميرا تلفزيون كاميرات الملاعب (صور: Getty)

تُعد قناة بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي في منطقة الشرق الأوسط، لكن توجد قنوات أخرى يمكن للمشاهد متابعة المباراة عليها مثل كانال بلوس الفرنسية وكانال بلوس بلوسكا.





والتالي القنوات التي ستنقل مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم





Diema Sport 2 HD – Digi Sport 1 HD Hungary – beIN Sports HD 2





beIN Sports HD 11 EN – Canal + Sport France HD – Canal + Sport Polska





Cosmote Sport 1 HD – Ziggo Sport Select HD – RMC Sport 1





البث المباشر المكتوب

ينطلق البث المباشر “المكتوب” للمباراة بدءًا من الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة، على أن يبدأ البث على يوتيوب الساعة 18:00.



