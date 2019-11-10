مؤسسة المرأة الجديدة تنظم ورشة "العنف المبني على النوع الاجتماعي" بالمنصورة

أقامت مؤسسة المرأة الجديدة النسوية، ورشة تدريبية تحت عنوان "العنف المبني على النوع الاجتماعي"، بجمعية النهضة للتنمية بالمنصورة.



أقيمت الورشة على مدار ثلاثة أيام، وحاضرت في هذه الورشة مي صالح مدير برنامج القيادات النسوبة الشابة بمؤسسة المرأة الجديدة.



ورشة العنف المبني على النوع الاجتماعي هي أولى ورش "مشروع مواجهة الزواج المبكر في القرى المصرية من خلال الفن" التي من المقرر تتم في محافظات الشرقية والقليوبية وقنا.



وأوضحت مي خلال الورشة التدريبية، أن الحزمة التدربية الأولى من المشروع تسعى إلى بناء قدرات الكوادر الشابة، التي من المتوقع ان تعمل على مواجهة الزواح المبكر في المجتمعات المحلية مع الفئات المستهدفة.



وتعرف المشاركون خلال الورشة على الفرق بين مفهوم الجنس والنوع الاجتماعي، الفرق بين التمييز والتمييز الإيجابي، والتعرف على الآثار الاجتماعية الاقصادية والتفسية الناتجة عن للعنف ضد للنساء.



وكما شارك المتدربين في عدد من الأنشطة، منها مجموعات عمل حول التمييز ضد النساء في العمل والتعليم والتمييز ضد النساء في الأسرة والأحوال الشخصية، ومجموعات عمل حول تصنيفات أشكال العنف ما بين النفسي والجنسي والجسدي.



يذكر أن مؤسسة المرأة الجديدة، منظمة مصرية ذات توجه نسوي، بدأت نشاطها عام 1984، تسعى إلى القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء في المجال الاقتصادي والثقافي والسياسي سواء تعلق ذلك بالمنظومة الثقافية أو السياسية أو التشريعية.



وتهدف المؤسسة إلى الاسهام في تغيير السياسيات التي تؤثر سلبيا على وضع النساء في المجتمع، تعزيز ودعم النساء المهمشات والساهمة في تطوير حركة نسائية منظمة في مصر، بالإضافة إلى تعزيز آليات الديمقراطية وبناء المجتمع المدني، وتفعيل آليات التضامن بين جميع الجهود العالمية.