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للاهتمام بشئون الأسرة.. الكاثوليكية تنظم مؤتمر "قانا مصر"

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 03:02 م
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بوابة الفجر
ماريان عيد
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نظمت أخوية قانا مصر، مؤتمرا تكوينيا لخدام الأخويات بدير راهبات سان فنسان دو بول، العباسية، في إطار الاهتمام بالأسرة والتي تعد النواة الأساسية للكنيسة.

وعلى هامش هذا المؤتمر تم تدشين وافتتاح Cana Welcome بالقداس الإلهي والذي قام بخدمته بعض الآباء الرعاة المشاركين بالمشروع وهم الآب اغسطينوس موريس مسؤول اللجنة الإيبارشية للاسرة وراعي كنيسة العائلة المقدسة بالزيتون؛ الاب انطونيوس سماحة الراعى الشريك بكاتدرائية القديس انطونيوس بالفجالة ؛ الاب جورج جميل راعى كنيسة عذراء السجود بشبرا ؛ الاب بولس بباوى راعى كنيسة العذراء بالمعادى.

جدير بالذكر اشتراك كاتدرائية القيامة بمحطة الرمل الإسكندرية وكنيسة العذراء بالحمراء أسيوط بنفس المشروع.
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