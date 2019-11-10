«online رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة استون فيلا وولفرهامبتون بث مباشر KORA LIVE يلا كورة ماتش استون فيلا beIN SPORT

يستضيف فريق Aston Villa مضايفه olverhampton Wanderers FC، بث مباشر لمباراة أستون فيلا وولفرهامبتون في تمام الساعة الرابعة مساء، على استاد "مولينيو" ضمن مباريات الجولة الثانية عشر للدوري الإنجليزي.





أستون فيلا يتسلح بروح ليفربول أمام وولفرهامبتون





يتطلع فريق أستون فيلا إلى تحقيق الفوز في لقاء اليوم واستغلال عاملي الأرض والجمهور، ولا سيما وان الفريق الإنجليزي ظهر بمستوى طيب للغاية أمام ليفربول في لقاء الجولة الماضية وكان على أعتاب إسقاط ليفربول لأول مرة هذا الموسم إلا أن خبرات لاعبي الريدز حسمت اللقاء في الدقيقة 94، أستون فيلا يخطط لحصد الثلاثة نقاط لحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.





الفرعون المصري محمود حسن تريزيجيه يمني النفس بمواصلة أدائه القوي وعروضه الطيبة ولا بعد المستوى الذي ظهر به في لقاء ليفربول الأخير وأحرازه أول هدف له في الدوري الإنجليزي في الموسم الجاري.





ومن المتوقع أن يخوض أستون فيلا لقاء اليوم بنفس التشكيل الذي خاض به لقاء ليفربول الأخير والمكون من:-





في حراسة المرمي: هيتون





في خط الدفاع: جولبيرت، إنجيلس، مينجز، تارجيت





في خط الوسط: ناكامبا، ماكجين، دوجلاس لويز، تريزيجيه





في خط الهجوم: الغازي، ويسلي





موعد مباراة أستون فيلا وولفرهامبتون





تلتقون مع مباراة ولفرهامبتون وأستون فيلا في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت الرباط، الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، الساعة الخامسة بتوقيت الرياض، الساعة السادسة بتوقيت موريتانيا، الساعة السابعة بتوقيت دبي، الساعة الرابعة بتوقيت الصومال وبيروت، الساعة الخامسة بتوقيت الدوحة والعراق والكويت وجزر القمر وفلسطين وسوريا، الساعة الثالثة بتوقيت تونس والجزائر، الساعة السادسة مساء بتوقيت غرينيتش، الساعة السابعة مساء بتوقيت سلطمة عمان.





تشكيل وولفرهامبتون أمام مانشستر يونايتد





حراسة المرمى: روي باتريسيو





خط الدفاع: غانم سايس - كونور كودي - ويلي بولي





في خط الوسط: جوناثان كاسترو أوتو - جواو موتينيو - روبن نيجيس - مات دوهيرتي





في خط الهجوم: بيدرو نيتو - راؤول خيمينز - مورجان جيبس وايت





موقف استون فيلا وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي





يدخل أستون فيلا لقاء وولفرهامبتون في المركز السابع عشر برصيد 11 نقطة جمعهم من 3 انتصارات والتعادل في مباراتين وتلقى الهزيمة في 6 لقاءات، بينما يقع وولفرهامبتون في المركز الخامس عشر برصيد 13 نقطة بعدما حقق الفوز في مباراتين وتعادل في 7 لقاءات وتذوق مرارة الهزيمة في مباراتين.



