Advertisements
Advertisements
Advertisements

إيران تبدأ بناء مفاعل ثان للطاقة النووية في محطة بوشهر

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 02:54 م
Advertisements
محطة بوشهر الايرانية
محطة بوشهر الايرانية
وكالات
Advertisements

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، بناء مفاعل ثان للطاقة النووية في محطة بوشهر، وسط توترات متصاعدة بشأن انهيار الاتفاق النووي بين طهران والقوى العالمية.

 

ووفقًا للتلفزيون الرسمي في إيران، بدأت السلطات في صب الخرسانة لقاعدة المفاعل اليوم الأحد بحضور الصحفيين في بوشهر، الواقعة على بعد 700 كلم جنوب العاصمة الإيرانية طهران.

 

وقال التلفزيون الإيراني، إن محطة بوشهر تعتمد على اليورانيوم المخصب بنسبة 4.5 بالمئة، والذي تنتجه إيران في انتهاك لاتفاقها النووي لعام 2015.

 

وقال علي أكبر صالحي، مدير منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في مراسم بثها التلفزيون: "الطاقة النووية توفر كهرباء يمكن الاعتماد عليها. كل محطة نووية توفر لنا 11 مليون برميل من النفط أي 660 مليون دولار سنويا".

 

يأتي هذا الانتهاك وغيره بعد أن سحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب بلاده من جانب واحد من الاتفاق منذ أكثر من عام. وبدأ تشغيل أول مفاعل في بوشهر عام 2011 بمساعدة روسيا. وسيتم بناء المفاعل الجديد بمساعدة روسية أيضا.

 

وقال مصدران مطلعان في أواخر أكتوبر/تشرين الأول، إن الولايات المتحدة تعتزم السماح لشركات روسية وصينية وأوروبية بمواصلة العمل في المنشآت النووية الإيرانية لتجعل من الأصعب على إيران تطوير أسلحة نووية.

 

وكان المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، قال إن إيران قادرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المئة، وذلك استمرارا لتقليص التزاماتها النووية كرد على رفض أوروبا التحايل على العقوبات الأميركية والتجارة مع إيران.

 

وقال كمالوندي إن "الأحد سيكون يومًا مهمًا للصناعة النووية الإيرانية"، مكررا التأكيد على أنه سيتم ضخ الغاز في 1044 من أجهزة الطرد المركزي في فوردو، كخطوة رابعة في تخفيض طهران لالتزاماتها النووية بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى العالمية.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مفاعل نووي ثاني محطة بوشهر ايران الاتفاق النووي

أخبار تهمك

مفاجأة.. نيمار في برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل .. خطوة مفاجئة من كهربا تقربه من الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. مفاجأة عن سر اعتذار هيثم أحمد زكي عن إجراء آخر لقاء له قبل وفاته

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل | "أمطار مُخيفة".. الأرصاد الجوية تحذر مواطني هذه المحافظات من طقس اليوم

منذ يوم

عاجل.. هيديرسفيلد يصدم الأهلي في رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول NOW

الآن

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوتNOW LIVERPOOL رابط مباشر ليفربول SALAH HD

منذ حوالي 18 ساعة

بعد تريند "طالبة صيدلة".. أديب يكشف عن مخطط خطير تتعرض له مصر

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. مفاجأة ليفربول تنقل محمد صلاح إلى ريال مدريد

منذ ساعة و 25 دقيقة

صدمة مدوية.. برشلونة في ورطة قبل الكلاسيكو

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحدد موعد ضم نجم بيراميدز.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعات

مرتضى منصور يحذر مصطفي محمد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تصريحات قوية لمدير مكتب "بيزنس فرانس" الجديد بمصر

منذ أقل من ساعتين

"التهاب رئوي".. تفاصيل الحالة الصحية للفنان هادي الجيار

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع MOHAMED SALAH

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. سُحب وأمطار على هذه المناطق اليوم

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

إيران تغلق محطة "بوشهر النووية" بسبب نقص التمويل

إيران تعلن العد العكسي لتخطي الحد من اليورانيوم المخصب في 27 يونيو

إيران تقلل من التزامها بالاتفاق النووي لعام 2015

الطاقة الذرية الإيرانية: رفعنا مستوى تخصيب اليورانيوم إلى أعلى من 3.67%

إيران ترفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 4.5%

إيران تعلن رفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 4.5%

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:04 ص

مرتضى منصور يحذر مصطفي محمد

عاجل.. هيديرسفيلد يصدم الأهلي في رمضان صبحي

11:21 ص

عاجل.. مفاجأة ليفربول تنقل محمد صلاح إلى ريال مدريد

02:06 م

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول NOW

06:02 م

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوتNOW LIVERPOOL رابط مباشر ليفربول SALAH HD

09:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status