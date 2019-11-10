غدا.. جولة الإعادة لانتخابات اتحاد طلاب جامعة قناة السويس

أعلن الدكتور طارق راشد رئيس جامعة قناة السويس، أن غدا الاثنين سيتم إجراء جولة الإعادة لانتخابات اتحاد طلاب من الساعة التاسعة صباحا وحتى تمام الخامسة مساء.



وتابع رئيس جامعة القناة، أن المشاركة ضرورية في هذا الحدث مؤكدا على حرص الجامعة على دعم الاتحادات الطلابية للقيام بدورها فى تمثيل الطلاب، وتنظيم الأنشطة الطلابية، مشيرًا إلى أهمية تحفيز الطلاب على المشاركة فيها، ودعم التواصل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.



ومن جانبه، أكد الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن، يوم الثلاثاء، الموافق ١٢ نوفمبر سيتم إجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات، بينما يوم الأربعاء انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات لتنتهي الانتخابات يوم الخميس الموافق ١٤ نوفمبر بإجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة.



وأكد الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية أن الجولة الأولى من الانتخابات شهدت إقبال ملحوظ من قبل الطلاب حيث توافد الطلاب منذ الساعات الأولى لفتح صناديق الإدلاء بالأصوات لاختيار من يمثلهم.

