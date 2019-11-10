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تميم يعلن شهادة وفاة جيش وشرطة الدوحة

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 01:57 م
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بوابة الفجر
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الكلمات المفتاحية

وفاة جيش وشرطة الدوحة قطر تميم

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