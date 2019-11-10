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مفاجأة.. نيمار في برشلونة

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 01:44 م
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نيمار
نيمار
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فجرت تقارير صحفية إسبانية مفاجأة من العيار الثقيل حول تواجد البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي في مدينة برشلونة بالساعات الماضية.

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية الشهيرة إلى تواجد البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان في برشلونة حيث أمضى ليلة السبت في المدينة الكتالونية.


وذكرت الصحيفة أنه لم يعد من المفاجئ أن نرى لاعب البارسا سابقا يهرب إلى مدينة برشلونة، حيث لديه أصدقاء رائعون، وذكريات جيدة للغاية.


وكان نيمار محور حديث الجميع في سوق انتقالات صيف 2019 بعد إعلان رغبته العودة إلى برشلونة ولكن عملية نقله لم تتم بسبب مطالب باريس سان جيرمان المادية الباهظة.

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