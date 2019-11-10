المرور: صرفنا مليون و500 ألف ملصق إليكتروني حتى الآن (فيديو)



وأشار "عبد الوهاب"، خلال حواره مع الإعلامي عمر أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن يصرف في حالات الترخيص لأول مرة، ونقل الملكية من شخص لآخر، ونقل القيد من وحدة لوحدة، وتجديد السيارة، مناشدا المواطنين التوجه من الآن حتى لا يحدث تكدس في وحدات المرور.



وأوضح أن الملصق الاليكتروني هو جزء من تطوير منظومة المرور، حيث يوجد على الملصق بيانات تتعلق بالمركبة كالشكل واللون، وبيانات تتعلق بمالك المركبة، وبيانات تتعلق باللوحة المعدنية، منوها إلى أن وجود اللملصق الإليكتروني يساهم في سرعة العثور على السيارة حال سرقتها، وفي حال وجود سيارة بدون ملصق يتم إيقافها، حيث قد تكون مسروقة.



وكشف أنه تم صرف مليون و500 أالف ملصق إليكتروني حتى الآن، بينما يبلغ عدد السيارات المطبق عليهم القرار 10 مليون مركبة.



قال اللواء صلاح عبد الوهاب، مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للمرور الأسبق، إن تركيب الملصق الإليكتروني يطبق على جميع المركبات عدا الدراجات البخارية، موضحا أن الملصق عبارة عن شريحة إليكترونية يتم برمجتها وتشفيرها بإدارة المرور.