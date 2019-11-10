Advertisements
Advertisements
Advertisements

فاطمة رجب تحصد جائزة "المرأة للإبداع العربي" (صورة)

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 01:30 م
Advertisements
بوابة الفجر
يارا أحمد
Advertisements
حصدت فاطمة رجب، جائزة "المرأة للإبداع العربي" وذلك في نسختها السادسة فقد شارك ٢٦ امرأة من الدول المختلفة.

وحرصت فاطمة، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" علي التوجه بالشكر للأكاديمية الدولية للعلوم الانسانية وقائمة ضيوف الشرف من مصر واللجنة التحضيرية للمؤتمر العربي للمراة بعنوان منهجية المراة في بناء الأوطان.


وعقد الحفل بأحد فنادق الهرم الكبيرة  بحضور نائب وزير الزراعة الدكتورة مني محرز، واللواء أحمد زغلول، ونائب مدير عام المخابرات الحربية سابقا، و أ. د/ أحمد محمد بيومي رئيس جامعة مدينة السادات، و أ. د / السيد يوسف القاضي رئيس جامعة بنها سابقًا.


وتم مساء أمس السبت، انعقاد مؤتمر "منهجية المرأة" في بناء الاوطان و تم به تكريم الفائزين بجائزة المرأة للإبداع العربي وتواجد مع "فاطمة" الدكتورة المهندسة سعاد الشامسي والتي تعتبر اول امرأة في مجال هندسة وصيانة الطيران في الوطن العربي ومستشار لثالت اكبر مطار في العالم مطار ابو ظبي المقرر افتتاحه في مايو ٢٠٢٠ وهي مستشار للشيخ محمد بن زايد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

فاطة رجب

أخبار تهمك

عاجل.. سُحب وأمطار على هذه المناطق اليوم

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع MOHAMED SALAH

منذ حوالي 20 ساعة

ماذا قالت صحف إسبانيا عن هاتريك ميسي؟

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحدد موعد ضم نجم بيراميدز.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوتNOW LIVERPOOL رابط مباشر ليفربول SALAH HD

منذ حوالي 16 ساعة

بعد تريند "طالبة صيدلة".. أديب يكشف عن مخطط خطير تتعرض له مصر

منذ حوالي 14 ساعة

مرتضى منصور يحذر مصطفي محمد

منذ ساعتين و 50 دقيقة

"التهاب رئوي".. تفاصيل الحالة الصحية للفنان هادي الجيار

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. محمد محمود عبدالعزيز يكشف ما قاله له هيثم أحمد زكي في آخر مكالمة بينهما

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل .. خطوة مفاجئة من كهربا تقربه من الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول NOW

الآن

عاجل.. قرار مهم لوزير الداخلية

منذ أقل من ساعتين

أول رد رسمي من برشلونة على إقالة فالفيردي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مفاجأة عن سر اعتذار هيثم أحمد زكي عن إجراء آخر لقاء له قبل وفاته

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. هيديرسفيلد يصدم الأهلي في رمضان صبحي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل | "أمطار مُخيفة".. الأرصاد الجوية تحذر مواطني هذه المحافظات من طقس اليوم

منذ يوم

موضوعات متعلقة

ما لا تعرفه عن العلوي.. أول عربية تحصد جائزة التعليم

نائب رئيس مستقبل وطن عن توصيات منتدى الشباب: "مُبهرة وعملية"

تركي آل الشيخ يحصل على جائزة الشخصية الرياضية العربية في 2018

"نعيمة القصير".. أول بحرينية تحصد جائزة المرأة العربية

تعرفي على أول خليجية وعربية تحصد جائزة التعليم

نبذة عن حياة الدكتورة فاطمة الرشود

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:04 ص

مرتضى منصور يحذر مصطفي محمد

عاجل.. هيديرسفيلد يصدم الأهلي في رمضان صبحي

11:21 ص

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول NOW

06:02 م

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوتNOW LIVERPOOL رابط مباشر ليفربول SALAH HD

09:31 م

مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع MOHAMED SALAH

06:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status