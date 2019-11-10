فاطمة رجب تحصد جائزة "المرأة للإبداع العربي" (صورة)

حصدت فاطمة رجب، جائزة "المرأة للإبداع العربي" وذلك في نسختها السادسة فقد شارك ٢٦ امرأة من الدول المختلفة.





وحرصت فاطمة، في تصريح خاص ل ـ"الفجر الفني" علي التوجه بالشكر للأكاديمية الدولية للعلوم الانسانية وقائمة ضيوف الشرف من مصر واللجنة التحضيرية للمؤتمر العربي للمراة بعنوان منهجية المراة في بناء الأوطان.









وعقد الحفل بأحد فنادق الهرم الكبيرة بحضور نائب وزير الزراعة الدكتورة مني محرز، واللواء أحمد زغلول، ونائب مدير عام المخابرات الحربية سابقا، و أ. د/ أحمد محمد بيومي رئيس جامعة مدينة السادات، و أ. د / السيد يوسف القاضي رئيس جامعة بنها سابقًا.







