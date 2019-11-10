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فاطمة رجب تحصد جائزة "المرأة للإبداع العربي" (صورة)
الأحد 10/نوفمبر/2019 - 01:30 م
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يارا أحمد
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حصدت فاطمة رجب، جائزة "المرأة للإبداع العربي" وذلك في نسختها السادسة فقد شارك ٢٦ امرأة من الدول المختلفة.
وحرصت فاطمة، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" علي التوجه بالشكر للأكاديمية الدولية للعلوم الانسانية وقائمة ضيوف الشرف من مصر واللجنة التحضيرية للمؤتمر العربي للمراة بعنوان منهجية المراة في بناء الأوطان.
وعقد الحفل بأحد فنادق الهرم الكبيرة بحضور نائب وزير الزراعة الدكتورة مني محرز، واللواء أحمد زغلول، ونائب مدير عام المخابرات الحربية سابقا، و أ. د/ أحمد محمد بيومي رئيس جامعة مدينة السادات، و أ. د / السيد يوسف القاضي رئيس جامعة بنها سابقًا.
وتم مساء أمس السبت، انعقاد مؤتمر "منهجية المرأة" في بناء الاوطان و تم به تكريم الفائزين بجائزة المرأة للإبداع العربي وتواجد مع "فاطمة" الدكتورة المهندسة سعاد الشامسي والتي تعتبر اول امرأة في مجال هندسة وصيانة الطيران في الوطن العربي ومستشار لثالت اكبر مطار في العالم مطار ابو ظبي المقرر افتتاحه في مايو ٢٠٢٠ وهي مستشار للشيخ محمد بن زايد.
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