رضوى الشربيني باكية: "أنا مش مستعدة أقابل ربنا.. واحدة زيي المفروض تكون محجبة" (فيديو)

انهارت الإعلامية رضوى الشربيني، من البكاء على الهواء، أثناء حديثها عن وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، مؤكدة أن المجتمع المصري بأكمله أصيب بخضة جامدة بسبب وفاته في عمر 35 عاما؛ لكوننا جميعًا لسنا مستعدين للقاء الله سبحانه وتعالى، معقبة: "الأعمار بيد الله، ومحدش فينا مستعد.. وأنا أول واحدة مش مستعدة أقابل ربنا دلوقتي، واحدة زي المفروض تكون محجبة ونكون بنصلى ومنكونش بنكذب.. ويكون في ود ورحمة ودا مش موجود".



وأضافت "الشربيني"، خلال تقديمها برنامج "هي وبس" المذاع عبر فضائية "cbc سفرة"، أن الجميع أصيب بخضة من نهاية هيثم أحمد زكي، ومن الوحدة والوفاة وحيدًا، معقبة: "إحنا قطعنا كل حبال الود بينا وبين بعض، ومش بنوصل بعض غير برسايل، هيثم أحمد زكي تحدث في برنامج تلفزيوني عن أنه يعيش وحيد، ولا يوجد إناس حوله يسئلون عنه، ومات بمفرده في الحمام".



وتابعت: "الحياة لهتنا عن العبادة وإننا هنقابل ربنا، وإننا ممكن نموت في أي وقت، وعن أخواتنا واصحابنا واهالينا"، معقبة باكية: "أنا هبدأ بنفسي، لازم نقرب من ربنا عبادات وصلاة واكتر من كدا؛ لأن الموت قريب قوي، أسالوا على بعض وأنتو عايشين السؤال بعد الموت مش هينفع، واللي في بينها وبين زوجة مودة ورحمة وحب توده، أبناءكم معندهمش ذنب ترموهم عند جدتهم ولا عمتهم، الموت قريب قوي، متخلوش حد عايش يحس أنه وحيد".

