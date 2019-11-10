الصديق المٌقرب لـ هيثم أحمد زكي يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته
أجرى حسام المراغي مقدم برنامج "شارع النهار" على قناة النهار، حوارا، اليوم، مع محمود معوض الماكيير الخاص بالفنان الراحل هيثم أحمد زكي وصديقه المقرب علي ما يقرب من 15 عام.
ويتحدث عن تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان الشاب الراحل هيثم أحمد ذكي، وكواليس الساعات الأخيرة قبل وفاته وعلاقة هيثم بعائلته وسبب عدم تسلم أسرته الجثمان.
"شارع النهار" يذاع من السبت للأربعاء على شاشة النهار الساعة الخامسة عصراً والإعادة الثانية والنصف صباحا.
وفاة هيثم أحمد زكي
خبر وفاة الفنان هيثم أحمد زكي كان بمثابة صدمة كبيرة في الشارع المصري والوسط الفني بشكل خاص، حيث عثر عليه متوفيا داخل الفيلا الخاصة به بمنطقة الشيخ زايد، ووفي التفاصيل قامت خطيبته بابلاغ الشرطة بأن خطيبه لم يرد على هاتفه منذ ساعات عديدة مما أثار قلقها خاصة وأنه كان يعاني من أزمة صحية.
وبالفعل اتجهت الشرطة واقتحموا الفيلا وتم العثور عليه متوفيا، وأمرت نيابة شمال الجيزة، بتشريح الجثمان لمعرفة سبب الوفاة واستبعاد أن تكون هناك أي شبهة جنائية، حول وفاته، وأصدرت مصلحة الطب الشرعي تقريرا بأنه توفي نتيجة تناوله جرعة زائدة من المنشطات بدون تناول طعام.
وشيعت جنازته من مسجد مصطفى محمود، وأقيم له عزاءا كبيرا بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد وحضر العزاء لفيف كبير من الفنانين والإعلاميين وأقاربه.