الصديق المٌقرب لـ هيثم أحمد زكي يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته

أجرى حسام المراغي مقدم برنامج "شارع النهار" على قناة النهار، حوارا، اليوم، مع محمود معوض الماكيير الخاص بالفنان الراحل هيثم أحمد زكي وصديقه المقرب علي ما يقرب من 15 عام.





ويتحدث عن تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان الشاب الراحل هيثم أحمد ذكي، وكواليس الساعات الأخيرة قبل وفاته وعلاقة هيثم بعائلته وسبب عدم تسلم أسرته الجثمان.



