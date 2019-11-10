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روجينا توجه رسالة حب لـ أشرف زكي عبر "الإنستجرام"

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 01:37 م
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روجينا واشرف زكي
روجينا واشرف زكي
هبة أحمد
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وجهت الفنانة روجينا، رسالة لزوجها الفنان أشرف ذكى، وذلك من خلال حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


حيث نشرت روجينا صورة جديدة لها، ظهرت فى الصورة وهى تحتضن زوجها الفنان أشرف ذكى، وعلقت على الصورة قائلة :"كنت صغيرة ومش فاهمة وبحبة وانانية وعايزاة جنبى بإستمرار، وكانت كل مشاكلنا أول الجواز انت بتفضل النقابة عليا، يعنى ممكن يلغى معاد مهم ليا عشان رايح مستشفى، أو بيحل مشكلة فى تصوير، أو فية واجب عزا لغاية ماربنا حب يعلمنى أو يأدبنى أو يربينى ماهو تربيتة اعظم تربية، فيحصلى حادثة موت وأقعد فى المستشفى أربعين يوم ماهونش عليا غير أهلى والناس وزميلى ووقفهم جنبى".


وأضافت: "مكنش فية حاجة اسمها وقت زيارة الناس على طول موجودة، والله على جبر الخاطر والناس بتطبط عليك، وانت فى اشد الاحتياج لداالناس دى ماكنش بتجيلى أنا، كانت بتيجى لأشرف لانها كانت بترد اللى بيعملة معاهم لأن هو كل سعادتة فى الدنيا وهو بيساعد حد وهو واقف جنب حد، وهو بيواسى حد وهو بيحل مشكلة لحد".


وتابعت: " وعمره مافرق بين كبير وصغير، من ساعة الدرس دا اتعلمت انه فية حد فى الدنيا يبقى هو الأمان السند، وهو دا اللى هكلمة أول مايحصلى حاجة، دا نقيبى أشرف ذكى واتعلمت كمان إن بيعملوا أشرف جوزى هيترد ليا أنا وبناتك، وهيبقى فى ميزان حسناتك هعيش أنا وبناتك فخورين بيك ياحبيبى ربنا يحفظك لنا ويديك الصحة وطولة العمر ".


ومن جهة أخرى، يشار أن روجينا ظهرت كضيفة شرف فى مسلسل "بدل الحدوتة 3"، والمسلسل تم عرضه فى الماراثون الرمضانى الماضى، وهو بطولة كلا من دنيا سمير غانم، مصطفى خاطر، عمرو وهبة، محمود اوتكا، محمد سلام، أحمد رزق، والمسلسل من إخراج خالد الحلفاوى.


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