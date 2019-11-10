صدمة مدوية.. برشلونة في ورطة قبل الكلاسيكو

تلقى فريق برشلونة الإسباني ضربة من العيار الثقيل في ليلة الانتصار على فريق سيلتا فيجو برباعية في الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري.





وشهدت مباراة برشلونة وسيلتا فيجو إصابة قوية لمدافع البرسا نيسلون سيميدو والتي على آثرها سيغيب عن الفريق لفترة طويلة.



