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الخجل عند الأطفال.. أسبابه وكيف نتغلب عليه؟

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 01:34 م
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بوابة الفجر
منار طارق
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• الخجل عند الأطفال
الخجل هو واحد من أكثر الصفات التي يسئ الآباء فهمها. عندما يرى أحد الوالدين أن طفله خجول، فقد يعتقد أن هذا يعني أن الطفل مهذب ولكن في الواقع، قد يكون الخجل عند الأطفال مؤشرا خطيرا على العديد من المشكلات الأساسية التي يجب معالجتها.

إذا تم ترك الطفل لخجله، فسوف يكبر ليصبح شخصًا خجولًا لا يشعر بالراحة تجاه الغرباء ونادرًا ما يتحدث بصحبة أشخاص جدد.

قد يتجنب الطفل الخجول الناس تمامًا أو يظل صامتًا في صحبتهم لمجرد خوفه من الحكم عليه بطريقة سيئة.

لأن الخجل يمنع معظم التفاعلات الاجتماعية، يكبر الطفل مفتقرا إلى المهارات الاجتماعية الأساسية ونتيجة لذلك يفقد الثقة بنفسه أكثر.

• ماذا يعني الخجل عند الأطفال؟
الخجل هو وسيلة حماية يستخدمها الطفل أو الشخص البالغ من أجل منع الناس من اكتشاف شيء عنه يريد إخفاءه. في حين أن هناك العديد من الأسباب المختلفة للخجل لا يزال المفهوم هو نفسه.

على سبيل المثال، قد يصاب المولود الاول، والذي كان يحصل على كل الاهتمام من والديه، بالخجل إذا وُلد أخٍ جديد أخذ الانتباه منه.

نظرًا لأن الطفل فقد مركزه المفضل، فقد بدأ يعتقد أن شخصًا ما سوف يتفوق عليه دائمًا، وبالتالي قرر الانسحاب مرة أخرى وتجنب الناس جميعًا عن طريق الخجل من أجل منع حدوث ذلك مرة أخرى. إن الخجل عند الأطفال هو مجرد طريقة يستخدمها الطفل للهروب بدلًا من مواجهة المشاكل مباشرةً.

فيما يلي مثال آخر يوضح الأمور، إذا كان الطفل قد طور عقدة النقص ولم يتمكن من التغلب عليها، فهناك احتمال كبير للغاية أن يصاب بالخجل من أجل إخفاء نفسه الحقيقية عن الآخرين، والتي يعتبرها لا قيمة لها.

• التغلب على الخجل عند الأطفال
الخطوة الأولى والأكثر أهمية التي يجب عليك اتخاذها للتغلب على الخجل عند الأطفال هي عدم تجاهله كما يفعل الكثير من الآباء. ثانيًا، يجب عليك طلب المساعدة المهنية لمعرفة ما يحاول الطفل إخفائه من خلال الخجل.

بمجرد أن تجد هذا الشيء الذي يحاول طفلك إخفائه، سيكون علاج الخجل مهمة سهلة. سيكون عليك فقط التركيز على مساعدته على التخلص من هذا الشيء الذي يحاول إخفاءه، وبعد ذلك لن يخجل.

عندما كنت صغيرا كنت خجولا كذلك. اكتشفت أن المشكلة الرئيسية التي تسببت في الخجل هي الكمال. أردت أن أقول كل شيء بشكل صحيح وكنتيجة لذلك كنت أتحدث مرة واحدة كل نصف ساعة بعد إجراء الكثير من العمليات الحسابية.

نشأ الكمال الذي عانيته من مشاعر عدم كفاية خبرتي دائمًا عندما كنت في سن المراهقة. بعد اكتساب مثل هذه الأفكار، عملت على بناء الثقة بالنفس، ومع تقدمي تلاشي الخجل والكمال.

بمعنى آخر، إن أفضل طريقة للتغلب على الخجل هي التعامل مع السبب الذي جعله يظهر في المقام الأول بدلًا من التعامل معه مباشرةً.

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الكلمات المفتاحية

• ماذا يعني الخجل عند الأطفال؟ • الخجل عند الأطفال • التغلب على الخجل عند الأطفال

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