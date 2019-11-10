عاجل.. وفاة شقيق الفنان فاروق الفيشاوي





وكتبت ندى كامل، زوجة الفنان أحمد الفيشاوي، عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلة: "عم زوجي الكبير في ذمه الله ..الفاتحه علي روحه وأرواح من سبقونا ولهيثم ذكي".



وفاة فاروق الفيشاوي





نشير إلى أن فاروق الفيشاوي رحل عن عالمنا في الخامس والعشرين من شهر يوليو الماضي، بعد صراع مع مرض السرطان، الي أعلن عن الإصابة به في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وكان ذلك بمثابة صدمة كبيرة لمحبيه ولحاضري المهرجان.













رحل عن عالمنا منذ قليل، شقيق الفنان فاروق الفيشاوي، ولم يتحدد موعد ومكان تشييع الجثمان، أو مكان تلقي العزاء.