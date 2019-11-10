الأنبا توماس يستقبل رفات القديسة تريز ليسوع الطّفل في كنيسة السيدة العذراء إمبابة





الجدير بالذكر أن الإيبارشيّة استقبلت الرفات المقدّسة منذ الإثنين الماضي ٤ نوڤمبر ٢٠١٩ في دير الراهبات الكرمليات بطامية- الفيّوم.



واليوم تبدأ زيارة الرفات في عدّة من كنائس الإيبارشيّة، وزارت أمس الأول كنيسة العائلة المُقدّسة بالفيوم وأمس كنيسة مار جرجس الجيزة.



كان في استقبال الرّفات راعاة الكنيسة الأب أبرام مرجان والأب ميشيل عبدالله رافق الرفات الأب باتريك الكرملي الكرملي والأخ مدحت الكرملي ولفيف من شعب الكنيسة.



بدأت فعاليات اليوم بالموكب والمارش الكشفيّ والألحان الكنسية ثم طقس رفع بخور باكر أعقبه القدّاس وباقة من الصلوات والتراتيل وفترات الصّمت.



وفي كلمته في العظة انطلق نيافته من إنجيل اليوم مثل الزارع وركّز نيافته على الأرض الطيبة التي تنتج القدّيسين شارحا معنى اكرام الكنيسة لرفات القديسة.







استقبل صاحب النّيافة الأنبا توماس عدلي مطران الجيزة والفيوم وبني سويف، اليوم الأحد، رفات القدّيسة تريزا ليسوع الطّفل في كنيسة السيدة العذراء أم النور امبابة.