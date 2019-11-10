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أمن الإسماعيلية يضبط 6 أشخاص متلبسين بالتنقيب عن الآثار

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 01:19 م
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قوات الأمن
قوات الأمن
هشام إسماعيل
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية من إلقاء القبض على مدرس وعاملين و3 سيدات أثناء تنقيبهم عن الآثار بأحد المساكن بمنطقة قمة فايد دائرة مركز فايد.

كان اللواء جمال غزالى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارا من العميد محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود معلومات للرائد أحمد شاهين رئيس مباحث مركز فايد مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بينهم سيدات بالتنقيب عن الآثار داخل منزلين بمنطقة قمة فايد دائرة المركز.

وانتقل ضباط مباحث مركز فايد للمنزلين المتحرى عنهما ملك المتهمين الأولى والثانية وتمكنوا من ضبط كلا من "نورا. ق. أ "42 عاما " ربة منزل وشقيقتها " قدرية "43 عاما " ربة منزل و"عيدة.ع. ب "54 عاما" ربة منزل و"مقيمات قمة فايد دائرة مركز فايد و" أشرف. ك.ع "46 عاما "مدرس مقيم الإسكندرية و" محمد. أ.ع "28 عاما " عامل و" محمد. و. م"21 عاما "عامل مقيمين قمة فايد دائرة مركز فايد أثناء تنقيبهم على الآثار وبحوزتهم معدات الحفر "بكرة حبل، كوريك، عتلة حديدية، وأدوات أخرى" كما تبين وجود حفرة بقطر 2.5 متر فى عمق 10 أمتار داخل احد المنازل.

وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
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