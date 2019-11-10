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عاجل.. "الأمن العام" يكشف غموض سرقة فيلا والدة هالة صدقي.. وضبط الجناة

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 01:14 م
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هالة صدقي
هالة صدقي
هبة عبد الحفيظ
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نجح قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم، من كشف غموض سرقة فيلا والدة الفنانة هالة صدقي.

وتعود البداية عندما تبلغ لمديرية أمن الجيزة من سيدة باكتشاف سرقة بعض المنقولات من داخل الفيلا "المملوكة لوالدتها المتوفاه والكائنة دائرة القسم ثالث أكتوبر وغير شاغرة منذ عدة سنوات​.

وأسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة قيادات ومفتشي القطاع وقيادات الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن تحديد مرتكبي الواقعة وهم كل من:

1) المدعو "ك. أ. ف" سن 27 خفير خصوصي بفيلا مجاورة للفيلا محل الواقعة والسابق اتهامه في عدد 7 قضايا.
2) المدعو "م.ح. ح" سن 30 عاطل والسابق إتهامه فى عدد 3 قضايا.
3) المدعو "أ. س. ع" سن 30 عاطل والسابق إتهامه فى عدد 10 قضايا.
4) المدعو "هـ. ع. ع" سن 21 عامل مُقيم بالطالبية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم جميعًا، بمواجهتهم اعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة وقرروا بقيامهم بالدخول للفيلا عقب تسلق سورها والدلوف لداخلها من خلال أحد نوافذ الطابق الأرضي والاستيلاء على المسروقات، وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات.
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