طلائع دمياط يحتفلون بالمولد النبوي الشريف على طريقتهم الخاصة (فيديو)



ونظمت مديرية الأوقاف بمحافظة دمياط، أمس السبت، احتفالية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وذلك بمسجد البحر بمدينة دمياط والتى جاءت بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء إبراهيم الحديدى مساعد مدير أمن دمياط والمقدم محمد مطاوع رئيس فرع المخابرات العامة بدمياط ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة وممثلى المجتمع المدني.



كما تضمن الاحتفال تلاوة آيات من القرآن الكريم وابتهالات دينية، وكلمة للشيخ محمد سلامة مدير مديرية الأوقاف حول الذكرى العطرة لمولد سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم والذى فرح به الكون كله، وأهمية الاقتداء بسنته وأخلاقه وإنسانيته ورحمته فى التعامل مع الناس كافة، وأيضًا ضرورة اتباع سيرته العطرة فى مواجهة الأفكار المتطرفة والهدامة وذلك مصداقا لقول الله تعالى فى كتابه الكريم "لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا".







نظمت إدارة الطلائع، بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة دمياط، اليوم الأحد، مسابقه الرسم بالرمال والألوان، على شاطئ رأس البر، شارك فيها 40 من الطلائع، ممثلين لـ 8 إدارات فرعية، على مستوى محافظة دمياط.وقال محمود أبو زهرة، وكيل مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، إن المتسابقين، انتهزوا فرصة الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف، في عمل مجسم من عروسة المولد، وتزيينها بالقواقع والألوان المختلفة، مشيرا إلي إن فن النحت على الرمال فن قديم، يبرز الموهبة بالأيدى، وقد أبدع المتسابقون فى الرسم على الرمال بأشكال مختلفة أبرزت مواهبهم الفنية.وأضاف نبيل الباز، مدير إدارة الطلائع، أن المشروع يهدف إلي التنافس الشريف بين المتسابقين، واكتشاف المواهب الفنية والإبداع لدى الطلائع، أيضا تدريبهم علي صناعة المجسمات بطريقة فنية، وقد تم توزيع الجوائز علي الفائزين.وأشارت حميدة عبدالغني، المشرفة على المشروع، الى أن المسابقة انتهت بفوز فريق الزرقا بالمركز الأول، وفريق عزبة البرج بالمركز الثاني، وشارك في تنفيذ المشروع اميمة العفني ويسري فياله بإدارة الطلائع، وتحت رعاية الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط.