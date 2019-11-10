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علاء عيد: تحليل 85 ألف عينة متعلقة بدلالات الأورام للكشف عن السرطانات

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 01:11 م
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اللقاء
اللقاء
منى صموئيل
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كشف الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، عن قيام المعامل المركزية بالوزارة بتحليل 85 ألف عينة متعلقة بدلالات الأورام للكشف عن السرطانات المختلفة سنويا.

وأضاف "عيد"، على هامش المؤتمر الأول للمعامل المركزية بعنوان "صحة الواحدة لعام 2019" أن المعامل المركزية لها قدرة في الكشف عن البكتيريا المسببة للالتهاب السحائي وتحديد العلاج المناسب لها خلال 24 ساعة بدلا من 72 ساعة.

وتابع رئيس قطاع الطب الوقائي، أن الوزارة لديها هدف قومي يتمثل في تعزيز خدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية للمجتمع والمصريين في القطاع الصحي أو في توفير التحاليل بأسعار رمزية باعتبارها مؤسسة غير قابلة للربح تدعمها الدولة.

وأورد أن الأمن القومى الصحى أحد أهداف التنمية المستدامة مضيفا أن المعامل تقوم بتحليل كافة المواد المتعلقة بالغذاء وكذلك الدواء والماء وهم ثلاثية قومية لا هامة لابد وان تضمن جميع محتوياتها بنسبة 100% وتابع: يتم تحليل عينات الماء والغذاء ومراقبتهم على مدار الساعة لافتا إلى أن الوزارة تمتلك 7 معامل مركزية اقليميه بالإضافة إلى 30 معمل مشترك بالجمهورية، مشيرا ان سلامة المعامل وقدراتها التجهيزية وتوافر العنصر البشرى القوى جعلنا معتمدين لدى مجلس الخليج العربى وحصلنا على شهادة الايزو 15189.

واستكمل أن المعامل المركزية بوزارة الصحة تقوم بتحليل 4.5 ملايين عينة سنويا من جميع أنحاء الجمهورية مضيفا أن المعامل تمثل قبلة الترصد الوبائي لحماية البلاد من الأمراض الوبائية التي قد تدخل عبر القادمين للبلاد مم خلال 36 منفذ برى وبحري وجوى، ويتم تحليل العينات للمشتبه فيهم داخل المعامل المركزية.

ولت إلى أن الوزارة نجحت بفضل قوة المعامل المركزية في حماية المصريين من خطر مرض الإيبولا الذي كان منتشر أي أنجولا التي شاركت في بطولة الأمم الأفريقية الماضية لافتا إلى أن المعامل المركزية لها قدرات فائقة على تحضير الطعوم فى ظل مرجعيتها لإقليم شرق المتوسط لافتا الي أن المعامل المركزية عونا لتنفيذ مبادرات الرئيس خاصة المتعلقة بفيروس سى والكشف عن دلالات الأورام وتحليل الغدة الدرقية والانيميا بين أطفال المدارس كما يتم تقديم الخدمات المعملية لكل المواطنين ومنح التراخيص على مستوى الجمهوربة للمعامل المختلفة.

ومن جانبها كشفت الدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية للمعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان عن قيام المعامل بالتطبيق العملي لرؤية الدولة في الكشف عن الأمراض الوبائية والمعدية ووصف العلاج اللازم لها لضمان خلو المجتمع من المشاكل الصحية التي تنعكس على الإنتاج والقدرة على البناء.

ونوهت بأن أهداف المعامل تتوافق شكلا ومضمونا مع أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية بناء الإنسان التي أطلقتها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واستكملت الدكتورة أمل نجيب، مدير إدارة الفيروسات بالمعامل المركزية وسكرتير عام المؤتمر، أنه تم تطوير المعامل المركزية وتجهيزها بأحدث الأجهزة العالمية في ظل اعتمادها دوليا مضيفة أن المعامل تخضع لشبكة ربط إلكتروني عالية الجودة، فيما بينها خاصة المعامل الإقليمية لافتة إلي أن جميع التحاليل خاصة المتعلقة بالمياة والغذاء معتمدة مضيفة أن المعامل المركزية لها دور فى مواجهة الأوبئة من خلال الكشف السريع بما تمتلكة من امكانات رفيعة المستوى.

وأشارت إلى أن المعامل تمتلك أجهزة وكواشف عالية الجودة للكشف عن المخدرات بكافة أنواعها وبأرخص الأسعار خلال مدة أقصاها 3 أيام، كما تمتلك كوادر فنية قادرة على الترصد الوبائي للأمراض المختلفة إلى جانب وحدة معتمدة من مجلس الخليج العربي لإجراء تحاليل منح رخص السفر للخارج.
علاء عيد: تحليل 85 ألف عينة متعلقة بدلالات الأورام للكشف عن السرطانات
علاء عيد: تحليل 85 ألف عينة متعلقة بدلالات الأورام للكشف عن السرطانات
علاء عيد: تحليل 85 ألف عينة متعلقة بدلالات الأورام للكشف عن السرطانات
علاء عيد: تحليل 85 ألف عينة متعلقة بدلالات الأورام للكشف عن السرطانات
علاء عيد: تحليل 85 ألف عينة متعلقة بدلالات الأورام للكشف عن السرطانات
علاء عيد: تحليل 85 ألف عينة متعلقة بدلالات الأورام للكشف عن السرطانات
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