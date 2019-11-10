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طوارىء بموانئ البحر الأحمر لمواجهة التقلبات المناخية

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 01:10 م
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بوابة الفجر
كرستينا عياد
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أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، رفع درجة الاستعداد القصوى بموانيها الستة بالثلاث محافظات ( السويس – البحر الأحمر – جنوب سيناء ) ضمن المتابعة الدقيقة للإجراءات التي يتم اتباعها للاستعداد لموسم الشتاء وتعرض البلاد لموجة من الطقس الرديء واحتمال سقوط أمطار غزيرة وسيول.

واتخذت الإجراءات التالية:
- تم التنسيق مع مكاتب هيئة الأرصاد الجومائية المتواجدة داخل الموانئ.
- الإبلاغ عن حالة الطقس والحصول على رصده جومائية كل ساعة على الأقل واذاعتها على كافة السفن بمناطق الانتظار والمتراكية داخل الموانى.
- إبلاغ أعضاء المجتمع المينائى والتنسيق بشأن الاستعداد والتجهيز لإجراءات مجابهة السيول داخل الموانئ.
- اتخاذ اللازم من إجراءات التجهيز والكشف على طلمبات السحب النقالى الخاصة بسحب التجمعات المائية المتوفرة بالموانئ والطلمبات النقالى التى تستخدم فى اطفاء الحرائق.

- اختبار وتجهيز طلمبات رفع مياه الصرف الصحي مع الكشف وتسليك.
- اختبار كافة فتحات الصرف الصحي المتواجدة بالموانئ والتأكد من سلامة شبكات صرف الأمطار بالأرصفة والساحات والمخازن وتزويد الموانى بالمولدات الكهربائية.
- اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ.
- إغلاق الموانئ فى حالة سوء الأحوال الجوية وزيادة شدة الرياح وارتفاع الأمواج حيث يتم إيقاف حركة الملاحة البحرية على كافة الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة ومنع الانشطة البحرية وتفعيل غرف العمليات الفرعية بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة للحفاظ على سلامة وانتظام الحركة الملاحية والممتلكات العامة والخاصة.
- تجهيز القاطرات ووحدات الإنقاذ البحري والمطافئ والإسعاف لتلبية أي استغاثات فور الإبلاغ وتقديم المساعدة والانقاذ.
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طوارئ في موانئ البحر الأحمر سقوط أمطار حركة السفن اليوم التقلبات المناخية

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