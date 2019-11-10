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بعد الهجوم عليه.. رئيس قسم سابق بمعهد القلب: هذا ما قاله لي إبراهيم محلب

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 01:06 م
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الدكتور هاني راجي
الدكتور هاني راجي
هدى عبدالرازق
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عقب الدكتور هاني راجي، رئيس قسم القلب السابق بمعهد القلب، على الضجة التي أثيرت بشأن تغريدته عن ضرورة أن يرد الطلاب الجميل لمصر بعد تخرجهم، موضحا إنها تغريدة اجتماعية، ولا يقصد الإساءة لأي طبيب.

وكشف "راجي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، أنه التقى بالمهندس إبراهيم محلب في معهد القلب، وأخبره محلب قائلا: "الست بتاعة الفجل اللي بره هى اللي دفعت ثمن تعليمك من الضرائب".

وأكد أن وضع التعليم الطبي في مصر جيد جدا، وهناك استثمارات عربية مهولة في القطاع الطبي بمصر، مضيفا: "التويتة بتاعي لا أقصد بها التعالي على بلدنا، ويجب أن نشعر بالمسئولية المجتمعية تجاه بلدنا"، كاشفا أنه تعرض لهجوم عنيف بسبب تغريدته، وكانت هناك محاولات لغلق حسابه.
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